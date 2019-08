Os rumores envolvendo os futuros iPhones estão com tudo! É praticamente certo que veremos três novos aparelhos chegando — os respectivos sucessores dos iPhones XS, XS Max e XR.

Também sabemos que eles provavelmente terão melhorias na câmera frontal, novas câmeras na traseira (três para os modelos topos-de-linha; duas para o de entrada), carregamento bilateral (ou reverso, como preferir chamar), entre outras novidades.

Mas e o nome? Bem, segundo o usuário CoinX, do Twitter, será a Apple usará o sufixo “Pro”.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019 “Pro” para o iPhone? Esquemas de nomes doidos nos últimos anos.

Tudo indica que estamos falando do modelo topo-de-linha, já que não faz sentido chamar o sucessor do XR de “Pro” enquanto ele terá especificações técnicas “mais tímidas” que os sucessores dos XS e XS Max.

E por que estamos levando essa declaração de CoinX a sério? Bem, dá uma olhada nisso aqui:

2018 iPhone naming:



iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR



See you next week — CoinX (@coiiiiiiiin) September 3, 2018 Nomes dos iPhones em 2018: iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. Vejo você na semana que vem.

Antes do lançamento dos iPhones XS, XS Max e XR, ele cravou os nomes dos dispositvos. E não foi só isso: ele já acertou também a retirada da saída de áudio de 3,5mm dos iPads Pro, a volta do iPad mini, entre outras coisas.

Resta saber se a Apple colocará o nome “iPhone 11 Pro’ ou apenas “iPhone Pro”. O MacRumors disse que recebeu de uma fonte anônima, na semana passada, a informação de que o iPhone com o recorte quadrado para as câmeras (ou seja, os mais parrudos) se chamará “iPhone 11 Pro”, o que reforça o uso do sufixo mencionado por CoinX, mas abre a possibilidade de a empresa continuar enumerando os lançamentos.

Será que teremos uma linha composta por “iPhone 11” (sucessor do XR) e “iPhone Pro” (sucessores do XS e XS Max)? Ou será que a Apple vai mesmo usar “iPhone 11 Pro”? O fato é que a utilização do sufixo “Pro” definitivamente entrou no radar.

Lembrando que os novos iPhones deverão ser apresentados em um evento especial no dia 10 de setembro.