Apple TV+: adaptação em inglês da série “False Flag” e teaser de “The Morning Show”

Estamos a algumas semanas do lançamento oficial do Apple TV+, a nova plataforma de streaming de vídeos da Maçã, e mais algumas novidades estão começando a pipocar aqui e ali.

Vamos às novidades!

False Flag

A empresa está desenvolvendo uma adaptação em inglês da série de TV “False Flag” para o catálogo do Apple TV+, como informado pelo Deadline.

A primeira temporada do drama, que foi ar em 2015, compartilhou a história de cinco pessoas que se implicaram em um crime de sequestro após o Ministro da Defesa do Irã desaparecer. A segunda temporada, lançada no início deste ano, contou como três pessoas também ficaram sob os holofotes após uma explosão durante uma cerimônia de inauguração de um oleoduto que conecta Israel à Turquia.

A série foi ao ar nos Estados Unidos pelo Hulu e pela FOX, mas a adaptação da Apple será um projeto inédito. De acordo com a publicação, a Maçã está trabalhando com a divisão americana da produtora Keshet Studios; ainda não há informações sobre o elenco da adaptação.

“The Morning Show”

A Apple compartilhou hoje um teaser de aproximadamente um minuto do seu próximo drama, “The Morning Show”, que estrela a vencedora do Oscar Reese Witherspoon, e os ganhadores do Emmy Jennifer Aniston e Steve Carell.

Espera-se que a produção seja uma das primeiras a serem lançadas no Apple TV+, ainda neste ano:

A notícia é apenas metade da história.

O teaser exibe conversas do elenco principal enquanto percorre as salas do estúdio de transmissão de TV. Como informamos, o seriado “explorará a vidas das pessoas que ajudam a América a acordar de manhã, explorando os desafios enfrentados pelo homens e mulheres que realizam esse ritual televiso diário”.

Além do vídeo, a Apple está mostrando que está disposta a divulgar suas produções, uma vez que criou contas oficiais no Twitter e no Instagram dedicada ao seu drama original. No mês passado, a companhia divulgou o teaser da série “For All Mankind”, que também será lançada no serviço.

via 9to5Mac: 1, 2