iOS 13 censura palavrões no reconhecimento de escrita do Notas

A Apple é uma empresa muito clean: ela não admite conteúdo original no Apple TV+ com temáticas muito pesadas ou cenas de sexo e violência, e a App Store é o lugar digital mais sanitizado do planeta Terra. Aparentemente, ela não quer que você escreva palavrões em seus domínios, também.

Em uma postagem no Reddit, um usuário do iOS 13 beta descreveu um comportamento curioso no aplicativo Notas percebido por ele: ao escrever palavras, digamos, inapropriadas, o app está passando a ignorá-las no seu sistema de reconhecimento de escrita.

O usuário em questão escreveu a seguinte frase: “Eu sou a coisa mais estúpida que já existiu; a vida é uma porra inútil porque em algum momento todos nós vamos morrer e ninguém vai se importar conosco após alguns anos”. Em vez de fazer a coisa sensata a ser feita nesse caso, que seria dar imediatamente o número do CVV ao rapaz, a Apple censurou o palavrão no início do texto e o substituiu por uma linha em branco na sugestão de título da nota.

O Cult of Mac testou algumas outras palavras e descobriu que apenas termos considerados mais pesados são censurados pelo notas; outros, mais leves, são registrados sem problemas. Isso, claro, refere-se apenas ao inglês — se alguém rodando o iOS 13 beta quiser testar a novidade em português, por favor deixe os resultados aqui abaixo, nos comentários.

A Apple não se pronunciou sobre a novidade, e nós ficamos aqui discutindo sobre a sua utilidade — afinal, se você escreve um palavrão, certamente não terá maiores problemas em ver esse palavrão sendo convertido em texto editável, certo? Talvez esse seja um daqueles casos em que o puritanismo da Maçã passa um pouco da conta e torna-se risível, mas teremos de aguardar para ver se o “recurso” persistirá na versão final do iOS 13.