Última beta do iPadOS 13 traz suporte “básico” ao Magic Mouse 2

Quando a Apple anunciou que o iPadOS 13 traria, pela primeira vez no sistema móvel da Apple, suporte a dispositivos de ponteiro (como um mouse ou trackpad), usuários ficaram animados. Entretanto, donos do Magic Mouse 2 bateram com a cara no muro: inicialmente, o suporte ao mais recente mouse da própria Apple era bastante limitado, com problemas de conexão e várias ocorrências de incompatibilidade.

Bom, o canal do YouTube Average Tech Guy trouxe boas notícias: na mais recente versão de testes do iOS 13 (beta 6 para desenvolvedores; quinta para participantes do Apple Beta Software Program), o suporte ao Magic Mouse 2 está quase totalmente funcional, ainda que de forma básica.

Como explorado no vídeo, o Magic Mouse 2 funciona como um mouse bluetooth comum no iPad: você pode emparelhá-lo normalmente com o tablet, mover o cursor, clicar e configurar os botões do periférico. Ainda não é possível, entretanto, configurar os gestos do mouse para rolagem, zoom ou coisas do tipo — nem se sabe se isso será possível em algum momento, já que a Apple insiste em manter o suporte aos periféricos como um simples recurso de acessibilidade.

O processo de sincronização do Magic Mouse 2 (ou de qualquer outro periférico Bluetooth) com o iPad é ligeiramente confuso. Primeiro, você precisa ir em Ajustes > Acessibilidade > Toque e ligar o AssistiveTouch; em seguida, neste mesmo menu, é necessário encontrar a opção “Dispositivos Apontadores”, tocar na opção “Dispositivos Bluetooth” e sincronizar seu acessório, que deve estar ligado e no modo de emparelhamento.

Já estão aproveitando a novidade? Contem suas experiências logo abaixo.

via iDownloadBlog