Todo mundo fala do setor de Serviços como a nova menina dos olhos da Apple, e não é para menos — o segmento está crescendo de forma que será, em breve, o maior motor de crescimento da empresa, superando até mesmo o iPhone. Mas sabe qual é outra categoria que está crescendo vertiginosamente em Cupertino e deve ser mais valorizada? Vestíveis!

Quem trouxe a reflexão foi o analista Neil Cybart, do site Above Avalon. Segundo ele, é difícil precisar o desempenho e o crescimento de cada categoria da Apple, já que a empresa não divulga mais números de vendas específicos de cada segmento; ainda assim, todas as estimativas apontam para uma ascensão muito saudável do setor — de forma, inclusive, que ele pode passar o iPad e o Mac como terceira maior categoria da Apple até o fim do ano que vem, atrás apenas do iPhone e de Serviços.

Na Apple, a categoria Vestíveis, Casa e Acessórios é composta basicamente pelo Apple Watch, pelos AirPods e fones da Beats — além de Apple TV e HomePod; os dois primeiros, entretanto, compõem quase toda a totalidade das vendas do setor — algo como 60 milhões dos 70 milhões totais de vendas, como estimou o analista.

Segundo Cybart, o segmento gerará cerca de US$16 bilhões para a Apple em receita ao longo de 2019, com um crescimento anual estimado entre 55% e 60%; no terceiro trimestre fiscal deste ano, a categoria quase superou o setor de Serviços como o principal gerador de receita da Maçã em números absolutos.

Ainda de acordo com o analista, o grande triunfo da Apple é ter vendas basicamente “garantidas” pelo futuro previsível por conta da ligação que seus usuários têm com o seu ecossistema. Segundo ele, a base instalada do Apple Watch e dos AirPods poderá atingir os 100 milhões de usuários num futuro próximo — a meta já está perto da metade no caso do relógio, e chegará lá em breve no caso dos fones sem fio.

Resta saber se a Apple está interessada em engrossar o caldo dos vestíveis: rumores não faltam sobre um possível óculos de realidade aumentada da empresa, que certamente atrairia ainda mais atenção para o segmento. Se eles são reais ou não, entretanto, só o tempo dirá.

