O uso de uma VPN não precisa ser algo complicado e muito menos voltado para um púbico específico. Digo isso pois qualquer um pode navegar com segurança na web, e a maneira mais fácil de o fazê-lo (principalmente em plataformas mobile), é por meio dos softwares de VPN.

Entre as dezenas de opções disponíveis na App Store, especificamente, o app brasileiro Spod oferece segurança e anonimidade na web na medida certa. Mais do que criar uma conexão de rede privada entre o seu dispositivo e os servidores online, o app também protege os usuários contra diversos tipos de rastreadores e ameaças por meio do recurso Filtro Web.

Além disso, toda a comunicação de rede privada é criptografada a partir do método AES-256 que limita o ataque por malwares como phishing.

Como em outros apps de VPN, o Spod também oferece a possibilidade de o usuário escolher entre servidores de outras regiões. Mais do que resguardar a privacidade do usuário na web, o app também não tem nenhum interesse em identificá-lo, por isso o Spod pode ser usado sem cadastro algum: basta baixar e usar.

O app oferece um período de testes de 30 dias; depois disso, você pode escolher entre a assinatura mensal (R$38) ou anual (R$380).