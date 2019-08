Apple e Spotify estão se estranhando há algum tempo. Enquanto o gigante de streaming reclama de regras desiguais e restritivas na App Store, a Maçã bate os pés e diz que as acusações não fazem sentido — e o Spotify continua reclamando. É de se esperar, portanto, que tal disputa prejudique qualquer tipo de conversa entre as empresas. Mas, ao que parece, elas resolveram dar uma trégua.

De acordo com o The Information , as empresas estão se falando para que usuários consigam reproduzir músicas, playlists e álbuns no Spotify usando a Siri (ou seja, por comandos de voz).

Isso, é claro, só será possível graças a mudanças implementadas pela Apple no SiriKit, as quais chegarão junto ao iOS 13. Tal mudança permitirá que aplicativos de terceiros tenham esse tipo de integração com a assistente virtual. Dessa forma, será possível falar algo como “E ai, Siri, toque Elton John no Spotify” para que músicas do artistas comecem a ser reproduzidas no serviço concorrente da Apple — até então, esse tipo de comando só funciona para o Apple Music.

Vale notar que o serviço da Apple deverá continuar sendo o padrão do sistema. Então, se você falar para a Siri reproduzir alguma música específica sem mencionar o Spotify, a assistente tentará iniciar a reprodução no Apple Music.

Esse tipo de integração, é bom lembrar, já existe para diversas categorias de apps, como mensageiros, aplicativos de transporte, de exercícios, de pagamentos, VoIP, entre outros.

O Spotify chegou até mesmo a fazer algumas alterações no site criado que criou para explanar suas reclamações contra a Maçã, retirando uma parte na qual dizia não ser possível fazer solicitações à Siri para reproduzir no Spotify — as outras reclamações, obviamente, continuam.

Dispositivo favorito

Numa nota relacionada, o Spotify está testando um novo recurso capaz de identificar os dispositivos que estão próximos, a fim de tornar mais fácil para usuários mudarem a reprodução de um para outro, como informou o Thurrot.

Funciona assim: primeiro o Spotify pergunta se você quer definir algum dispositivo como favorito no Spotify Connect; depois que um dispositivo favorito é definido, o Spotify perguntará se você deseja iniciar a reprodução nele sempre que ele estiver por perto.

Se você tem um alto-falante em casa marcado como favorito, por exemplo, toda vez que chegar em casa e estiver reproduzindo algo no seu iPhone, o Spotify detectará o aparelho favorito e então enviará uma notificação, perguntando se você quer passar a reprodução para o tal alto-falante.

Sem dúvida, um recurso que será muito bem-vindo!

Spotify for Podcasters

Aqui, outro aviso relacionado ao serviço de streaming: a empresa anunciou em seu blog oficial que o Spotify for Podcasters, seu painel de descoberta e análise para a comunidade que cria podcasts, está saindo da versão beta.

O Spotify for Podcasters pode ajudar os criadores de conteúdo a se envolverem e entenderem seus ouvintes, encontrarem novos fãs, descobrirem insights e mais.

