A Apple anunciou hoje uma nova parceria com a ONG RESOLVE para buscar maneiras inovadoras de obter ouro de forma responsável em áreas de mineração. Mais precisamente, a Maçã se juntará ao programa Salmon Gold, criado pela RESOLVE, junto à marca de joias de luxo americana Tiffany.

Desde a introdução dos esforços da Salmon Gold, em 2017, a ONG vem conectando mineradores locais, ambientalistas e agências governamentais para corrigir os danos causados pela mineração em regiões do Alasca e de Yukon (Canadá). Alguns dos principais problemas a serem solucionados nas regiões está relacionado com o ciclo de reprodução de peixes, que tem enfrentado as consequências negativas das atividades mineradoras.





Entendendo os esforços da Apple com a restauração e preservação do meio ambiente, a companhia se dedicará a obter ouro para alguns de seus produtos de forma ainda mais consciente, apoiando mineradores que participam do programa Salmon Gold ou que investem, de alguma forma, na restauração dos pontos de mineração nas regiões onde trabalham.

De acordo com a chefe de responsabilidade de fornecedores da Apple, Paula Pyers, a companhia visa incentivar métodos sustentáveis de evolução das indústrias, por meio da iniciativa da RESOLVE.

À medida que continuamos a aumentar nosso uso de materiais reciclados, estamos buscando soluções inovadoras de obter ouro de forma responsável. A parceria com a Tiffany, pioneira no fornecimento sustentável, bem como a RESOLVE, garante que o Salmon Gold possa ser um exemplo de como a indústria pode evoluir.

A RESOLVE prevê que mais de 28kg de ouro serão refinados neste ano em conformidade com o programa, um aumento considerável em relação à produção do ano passado. Além disso, a ONG afirma que analisa todo o ouro usado na cadeia de fornecimento da Apple — desde as minas até as refinarias.