Na semana passada, a Samsung anunciou seus novos flagships, o Galaxy Note10 e o Note10+, que reanimaram o mercado de smartphones com três câmeras (o 10+, inclusive, tem quatro!); mas como será que as câmeras do phablet da gigante sul-coreana se saíram nos testes do DxOMark ao lado de outros gadgets topos-de-linha, como o iPhone XS Max? Spoiler: muito bem, mesmo.

Os novos aparelhos da fabricante possuem algumas configurações parrudas, as quais incluem um novo sensor ToF responsável por fazer capturas 3D de ambientes ou objetos. Especificamente, o Note10 e 10+ possuem um sensor primário de 12MP com uma lente de abertura variável ƒ/ 1.5-2.4; uma lente ultra-wide de 16MP com abertura ƒ/2.2 e uma teleobjetiva de 12MP com abertura ƒ/2.1.

Com uma pontuação geral de 113, o Galaxy Note10+ se tornou o dispositivo mais bem classificado do ranking do DxOMark. O gadget obteve 118 pontos nos testes de imagens estáticas, ficando um ponto atrás do Huawei P30 Pro (119); os iPhones XS Max e XR obtiveram 105 e 101 pontos nessa categoria, respectivamente.

Ainda que a pontuação do Note10 tenha ficado no mesmo patamar do Note10+, o modelo de 6,3″ apresentou alguns ajustes de processamento de imagem que melhoraram significativamente a qualidade da imagem — em alguns casos, até de forma melhor que o Note10+.

Teste da câmera traseira

Nas imagens a seguir, as fotos registradas com o Galaxy Note10+ estão à esquerda; aquelas tiradas com o P30 Pro, da Huawei, estão no centro; e as feitas com o iPhone XS Max estão à direita. Confira e tire as suas próprias conclusões:

Teste da câmera frontal

Com 99 pontos, o Galaxy Note10+ é o novo líder da categoria de câmeras frontais do DxOMark. Atingindo impressionantes 103 pontos para fotos, ele também lidera a sub-pontuação geral da categoria, graças ao excelente desempenho em praticamente todos os testes.

As imagens abaixo foram tiradas, da esquerda para a direita, pelas câmeras frontais do Galaxy Note10+, do iPhone XS Max e do P30 Pro:







Teste de vídeo

Em termos de vídeo, o Note10 e 10+ se saem muito bem quanto a estabilização e foco automático, com tempo de resposta rápido e focagem mínima durante as gravações, tornando-se os melhores gadgets já testados pelo DxOMark com essa finalidade, obtendo 101 pontos.

Veja a seguir como eles se saem em comparação ao iPhone XS Max:

Galaxy Note10+

Galaxy S10

iPhone XS Max

Espera-se que, neste ano, a Apple apresente novos iPhones com três câmeras traseiras, além de um novo sensor frontal de 12MP — mas será que o smartphone da Apple conseguirá atingir (ou bater) os resultados dos novos Galaxy Note10 e 10+? Veremos.