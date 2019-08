EUA vs. China: AirPods, Apple Watch e HomePod serão afetados por novo imposto já em setembro

Pin it

Hoje nós informamos que o governo Trump adiou a mais nova rodada de impostos (dessa vez, de 10%) sobre todos os produtos fabricados na China e importados para os Estados Unidos. Tudo começaria em 1º de setembro, mas o governo resolveu jogar a cobrança (apenas certas categorias de produtos) para 15 de dezembro. Tal imposto, é bom lembrar, é válido para produtos que não haviam sido afetados por reajustes fiscais anteriores (basicamente, a maioria dos produtos da Apple).

Também falamos que o Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos (United States Trade Representative, ou USTR) anunciaria ainda hoje quais produtos não escapariam das tarifas e quais seriam adiados.

Segundo a Reuters, os AirPods, o Apple Watch e o HomePod não fazem parte dessa “lista adiada”, e, portanto, serão impactados pelo aumento da tarifa já a partir de 1º de setembro.

Os ítens que enfrentam as tarifas em 1º de setembro incluem produtos eletrônicos de consumo como relógios inteligentes, rastreadores fitness, alto-falantes inteligentes e fones de ouvido Bluetooth. Estes foram poupados das tarifas no ano passado depois que as fabricantes enviaram cartas ao governo.

Dessa forma, como falamos, ou a Apple absorverá esse aumento (o que deverá causar algum impacto na sua margem de lucro) ou consumidores americanos pagarão o pato.

Vale notar que os AirPods e o Apple Watch desempenharam um papel essencial para que os números da Apple não fossem impactados pela queda nas vendas de iPhones.

Resta agora à Apple se preparar e desenhar uma estratégia para o aumento do imposto que passará a valer no dia 15 de dezembro — esse, sim, afetará produtos como Macs, iPhones, iPads, etc.

