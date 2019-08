Temos novidades também no Lightroom, no iFood e no OneNote!

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos populares da App Store (e de fora dela)! Vamos dar uma olhada nelas?

Parallels Desktop

O software de virtualização da Corel chegou à versão 15 com algumas novidades bem interessantes.

Para início de conversa, ele fez a transição completa para a API Metal, ganhando uma boa melhoria de performance: aplicativos da suíte Office, por exemplo, abrem 80% mais rápido, enquanto a renderização de gráficos está 15% mais veloz.

A integração com o Metal também traz outra boa novidade: suporte ao DirectX 11, que torna o Parallels Desktop compatível com mais uma série de aplicativos/jogos, entre eles Autodesk 3DS Max 2020, Lumion, FIFA 19, Age of Empires e muito mais.

Querem mais? Tem mais! Ele conta com suporte completo ao macOS Catalina, incluindo integração com o Sidecar para jogar janelas do Parallels no iPad e trabalhar com o Apple Pencil. Até mesmo as capturas de tela feitas no Windows aparecem na nova interface do macOS, com os recursos de edição da Maçã. A nova versão adiciona também suporte ao menu Compartilhar, no Finder, para envio rápido de arquivos; além disso, uma série de novos dispositivos Bluetooth são suportados, como o controle do Xbox One.

O Parallels Desktop pode ser adquirido por US$80 (assinatura anual) no site da desenvolvedora; se você estiver fazendo o update de uma versão anterior, pode comprá-lo por US$50. Há opções de compra única e ofertas para desenvolvedores e empresas.

Telegram

O mensageiro mais polêmico do Brasil, por sua vez, apresentou um recurso que pode desencorajar integrantes de grupos a se animarem e proferirem ilegalidades (ou não).

O chamado Slow Mode (Modo Lento) permite que administradores de grupos configurem um tempo mínimo para que os integrantes mandem mensagens seguidas — o que pode variar entre 30 segundos e 1 hora. A ideia é tornar a conversa em grupos grandes mais ordenada e, como define o próprio Telegram, “aumentar o valor de cada mensagem individual”.

A nova versão do mensageiro traz também a opção de você mandar uma mensagem silenciosa para qualquer contato ou grupo. Se você fizer isso, a pessoa receberá uma notificação como de costume (a não ser que tenha seu contato silenciado, claro), mas seu dispositivo não emitirá qualquer tipo de som — o que é ótimo para o caso de você querer mandar uma mensagem no meio da madrugada mas não ter certeza se a pessoa tem o costume de deixar o celular no Modo Silencioso.

Para isso, basta segurar o botão de enviar e optar pela nova opção.

Por fim, a atualização do Telegram permite que você escolha diferentes cores de destaques no Modo Escuro e atribua “títulos” aos administradores dos grupos.

iFood

O indefectível aplicativo de delivery ganhou uma pequena atualização onde torna-se possível utilizar filtros nas listas de pratos. Com isso, ao se deparar com um vasto cardápio, você pode filtrar o que lhe interessa com algumas marcações rápidas.

Agora também é possível acompanhar algumas entregas feitas por restaurantes. Pra saber quais locais trabalham com entregas rastreáveis, procure nos detalhes do restaurante (onde aparece a avaliação e o tempo de entrega) o ícone de uma setinha..

Por fim, a tela “Perfil” foi atualizada para que fique mais prática e bonita.

OneNote

O aplicativo de anotação da Microsoft, por sua vez, ganhou uma boa integração com o Outlook. A partir de agora, é possível importar todos os detalhes úteis de uma reunião agendada por email — com um único toque, informações como data, local, agenda, tópicos e participantes vão para o OneNote, e você pode realizar as anotações pertinentes àquele encontro com muito mais rapidez e facilidade.

Lightroom

Por fim, a família Lightroom, da Adobe, também ganhou uma série de melhorias. Para começar com o Lightroom Classic, no Mac e PC, temos edição acelerada por GPU para performance aprimorada e mais suave; a novidade também estará disponível no Camera Raw. Além disso, o aplicativo ganhou suporte a exportação em PNG, etiquetas de cores para organização e batch merge para arquivos HDR .

O Lightroom CC, disponível para macOS, Windows e iOS, também tem novidades: a partir de agora, é possível recuperar fotos apagadas há até 60 dias, e foi adicionado suporte a novas câmeras e lentes. No iOS, especificamente, é possível baixar presets diretamente nas fotos visualizadas na aba Discover, e capturas de tela não mais são adicionados à sua biblioteca por padrão. Temos ainda, novos parâmetros de busca, como distância focal, mapa de profundidade e mais.