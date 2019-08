Promoções do dia na App Store: Tiny Tanks!, Remote KeyPad NumPad Keyboard, PhotoSweeper Lite e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta terça-feira!

Criado por Owen Davis-Bower, Tiny Tanks é um divertido e desafiador joguinho de batalha entre tanques.

Nas mais de 50 fases, encontre uma forma de sobreviver e de acabar com seus inimigos, melhorando seu tanque de acordo com sua evolução. Se o seu estilo favorito sua games multijogador, jogue um contra um com seus amigos.

Tiny Tanks conta ainda com três modos de jogo e diversos inimigos (com suas respectivas características destruidoras), que certamente serão um grande desafio.



Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$55 de desconto:

Apps para iOS

Seu iGadget como teclado numérico.

Aprenda japonês.

Utilitário para fotos de aquário.

Puzzles.

Apps para macOS

Utilitário para fotos.

Utilitário para organização de arquivos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🤓