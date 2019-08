Falha interna fez com que diversos usuários fossem notificados sobre a solicitação do cartão

Um problema interno na solicitação do Apple Card fez com que diversos usuários recebessem, desde segunda-feira passada, um email um tanto quanto duvidoso da Maçã sobre o reenvio do email do iCloud associado a um ID Apple. Não bastasse apenas esse erro, isso também causou outra falha: clientes fora dos Estados Unidos também foram notificados sobre o convite do Apple Card.

Esses emails estão sendo enviados, aparentemente, para usuários que já haviam solicitado o Apple Card anteriormente — o que pode ser feito, na realidade, por pessoas de qualquer lugar por meio da página do cartão. Na mensagem, a Maçã afirma que o endereço de email usado na solicitação do Apple Card não corresponde a um ID Apple registrado, mas há quem afirme ter inserido o endereço correto.

Você queria ser um dos primeiros a obter o Apple Card — um novo tipo de cartão de crédito criado pela Apple, não por um banco. Boas notícias: aqui está sua chance de experimentar o Apple Card antes de todo mundo, para que você possa nos ajudar a prepararmos para o lançamento público. Seu convite de acesso antecipado está aguardando, mas precisamos do seu ID Apple para enviá-lo. O endereço de email fornecido não corresponde a um ID Apple registrado ao iCloud. Basta concluir alguns passos simples para que possamos enviar o seu convite.

A empresa fornece, então, algumas etapas para o usuário verificar o seu ID Apple e entrar com a sua conta na página do Apple Card para garantir o recebimento do convite — sob outras circunstâncias, isso seria um possível exemplo de phishing, mas tudo aponta para a legitimidade do email e da página, o que indica que isso foi, de fato, um erro interno. Um dos usuários afetados entrou em contato com a Apple e foi informado de que a empresa está ciente do problema.

Segundo informações do AppleInsider, até agora usuários do Canadá, da Espanha, da França, da Irlanda e do Reino Unido receberam erroneamente o email sobre o Apple Card. O mistério, no entanto, é por que esses emails estão sendo enviados para residentes dos EUA que inseriram um endereço de email válido.

Dado a abrangência do problema, é provável que a Apple emita um comunicado sobre a questão; nós atualizaremos este artigo assim que (ou se) isso acontecer.

via MacRumors Imagem: WIRED