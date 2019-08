O Twitter segue sua cruzada para não perder a própria relevância a passos de tartaruga: aqui e ali, são apresentadas novidades que mantenham o interesse e o engajamento do público, mas nada que se compare ao ritmo de atualizações vertiginoso, digamos, do Instagram. Bom, ao menos eles continuam dando atenção à própria plataforma.

Como informou o The Verge, a rede social do passarinho está testando alguns novos recursos que poderão (ou não) chegar ao computador, smartphone ou tablet (ou geladeira inteligente) mais perto de você num futuro próximo.

Seguir assuntos e hashtags

O primeiro deles é a possibilidade de seguir assuntos e hashtags do seu interesse — mais ou menos como o Instagram permite já há algum tempo.

Com a novidade, usuários poderão acompanhar temas (como um time de futebol, um evento televisivo, uma celebridade ou uma temática mais ampla, por exemplo) sem necessariamente recorrer à busca ou seguir contas relacionadas àquilo; os tweets do assunto seguido aparecem na sua linha do tempo junto aos das contas que você segue, e serão curados pelo próprio Twitter com a ajuda de aprendizado de máquina.

Quando o recurso for ao ar, você poderá também silenciar assuntos rapidamente — assim, evitará pegar spoilers daquela série que você gosta e segue, mas ainda não teve tempo de assistir o episódio mais recente. Segundo a rede, a quantidade de assuntos e tópicos que poderão ser seguidos será limitada, e definida pelo próprio Twitter.

O Twitter já está testando o recurso no seu app para Android, mas apenas com uma quantidade limitada de usuários e apenas alguns assuntos selecionados relacionados a esportes. Em breve, ele deverá expandir-se para todas as plataformas que a rede está presente (como o iOS e o macOS) e oferecer mais tópicos de interesse.

Criar listas

Mais um recurso que está sendo testado é a possibilidade de criar listas para interesses específicos — que, diferente das listas que já existem hoje no Twitter, seriam mais facilmente acessíveis e com a possibilidade de seguir, além de contas, assuntos e hashtags. Nos testes da rede, é possível acessar essas listas simplesmente arrastando o dedo na sua linha do tempo principal, o que deixa a experiência muito mais interessante

Suporte às Live Photos

A rede do passarinho confirmou, também, que o suporte às Live Photos do iOS está a caminho. Com isso, usuários poderão postar as fotos “animadas” diretamente do seu iPhone ou iPad na plataforma, e seus seguidores poderão ver o conteúdo facilmente, sem a necessidade de conversões ou redirecionamentos. Não se sabe quando o recurso será liberado, entretanto.

Outras novidades

Além disso, o Twitter anunciou que permitirá aos usuários reorganizar a ordem das fotos na tela de composição dos tweets e introduzirá (finalmente!) uma ferramenta de busca às DMs.

Já em relação ao famigerado botão de editar, a equipe de desenvolvimento foi lacônica: “é algo que nós provavelmente faremos em algum momento, mas não está no topo das nossas prioridades agora”.

OK, então…

Imagem: Travel man / Shutterstock.com