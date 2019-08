Ladrões roubam 16 iPhones de uma Apple Store na Califórnia

Recentemente, diversas lojas da Apple na Califórnia foram roubadas [1, 2, 3, 4, 5, 6] por ladrões que simplesmente entram nos locais, pegam o máximo de produtos expostos em cima das mesas e se mandam. A Apple Broadway Plaza, em Walnut Creek (Califórnia), foi o mais novo alvo de bandidos, como informou o East Bay Times.

De acordo com a polícia local, três mulheres entraram na loja no fim de semana, pegaram 16 iPhones e saíram correndo do local, fugindo posteriormente em um Honda Civic prateado — um quarto elemento estava no carro esperando no carro.

Para ajudar no reconhecimento dos meliantes, a polícia publicou duas imagens: na primeira, vemos as mulheres dentro da loja; na segunda, o grupo já dentro do carro fugindo.

Por que esse tipo de roubo continua acontecendo? Difícil dizer. A Apple, é claro, se protege ao rodar versões especiais dos sistemas operacionais nesses dispositivos de exibição, os transformando em simples peso de papel ao desativá-los remotamente.

Fica claro, portanto, que mesmo não podendo usar tais produtos, os ladrões ainda faturam com o roubo — talvez vendendo as peças/componentes no mercado negro.

via Cult of Mac