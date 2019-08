Em junho passado, a Apple anunciou um recall para alguns MacBooks Pro de 15 polegadas (modelo 2015, com tela Retina), vendidos entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017. Agora, a Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration, ou FAA) dos Estados Unidos decidiu que tais máquinas elegíveis para o recall — e que ainda não foram averiguadas — serão banidas de todos os voos domésticos, como relatado pela Bloomberg .

Vale lembrar que o recall da Apple cobre baterias desse modelo específico do MacBook Pro, já que alguns desses componentes podem superaquecer e apresentar riscos de explosão.

A FAA informou que as principais companhias aéreas americanas foram notificadas sobre o recall e instruídas a seguir as devidas recomendações para as máquinas que não foram entregues à Apple, ainda. Nesse caso, os MacBooks Pro afetados que não tiveram suas baterias substituídas não serão permitidos em voos nem como carga despachada, nem como bagagem de mão.

No início deste mês, a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia também alertou as companhias aéreas da região para garantir que as unidades do MacBook Pro afetadas pelo problema com a bateria sejam desligados e não sejam usados durante os voos.

A TUI Group Airlines planeja começar a informar sobre os modelos de MacBooks Pro impedidos de serem transportados em aviões no portão e antes da decolagem — aqueles que tiveram as baterias substituídas não serão afetados.

Não há informações se anúncios semelhantes serão feitos nos aeroportos dos EUA e em outros países ou regiões; outra dúvida que fica é como as companhias aéreas verificarão quais unidades do MacBook Pro de 15 polegadas de fato são afetadas pelo problema com a bateria, uma vez que para isso é necessário conferir o número de série de cada máquina para confirmar a elegibilidade; e, também, quais tiveram respetivamente a bateria trocada.

A Apple pediu aos donos de MacBooks Pro de 15 polegadas (lançado em meado de 2015) que parem de usar suas máquinas até que possam tomar as providências necessárias para substituir suas baterias. Caso você tenha esse modelo e não sabe se ele é elegível para recall, basta acessar essa página de suporte e inserir o número de série do Mac.

via MacRumors