Promoções do dia na App Store: Super Vectorizer, Teach Your Monster to Read, File Cabinet Pro e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta quarta-feira!

O Super Vectorizer é uma poderosa ferramenta para imagens e, mais uma vez, nosso destaque do dia.

Contando com vários modelos, em suas notas é possível adicionar fotos, mensagens de áudio, mapas, entre outras coisas. Defina categorias, adicione anexos e etiquetas, e compartilhe com quem você quiser as suas anotações.



O app é um utilitário profissional para desenho de vetores, que permite a conversão de imagens em formato bitmap (JPEG, BMP e PNG) para gráficos vetoriais.

Após concluído o trabalho, o resultado pode ser utilizado por diversos aplicativos nos formatos AI, SVG e PDF.

Confira o vídeo abaixo e entenda um pouco mais sobre ele:

Aproveite a promoção! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$148 de desconto:

Apps para iOS

Aplicativo para os pequenos.

Um jogo de triângulos.

Mais recursos para fotos.

Puzzles.

Jogos para seu Apple Watch.

Apps para macOS

Gerenciador de arquivos.

Desenho vetorial.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😊