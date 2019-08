Editorial da App Store pode agora ser visualizado na web

Quando a Apple Store foi remodelada, no iOS 11, ela ganhou uma aba chamada “Hoje” que traz diversos editorias como jogo/app do dia, algumas dicas, histórias de desenvolvedores e muito mais.

São textos bem redigidos e muitas vezes explicativos que valem a pena conferir. A parte legal é que você podia muito bem compartilhar esse editorial com alguém, tocando no botão “Compartilhar” no fim de cada história. A chata é que, até então, esses editoriais só podiam ser lidos em iPhones, iPads ou iPods touch — elas simplesmente não funcionavam em navegadores desktops da forma esperada (você tinha apenas um breve resumo com um link para a App Store — que, é claro, só funciona em iGadgets).

Agora, isso está mudando, como informou o 9to5Mac.

Todas esses editoriais podem agora ser vistos em Macs/PCs, o que é bem legal para quem acompanha esse conteúdo e ficava limitado ao dispositivo móvel. Além do texto em si, todos os links para apps e screenshots também podem ser visualizados no navegador desktop — pelos meus testes aqui, apenas vídeos não constam lá (quem sabe algo que a Apple ainda implementará).

Embora não seja possível acessar a página inicial da App Store na web ou comprar aplicativos pelo navegador, essa expansão de conteúdo não deixa de ser algo positivo — que se junta a outras iniciativas da Maçã como poder escutar músicas e podcasts pelo navegador desktop.