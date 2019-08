Em novo estudo, Apple fica fora do Top 10 de empresas que mais registraram patentes em 2018

No início do ano, nós publicamos um artigo afirmando que a Apple ficou entre as 10 empresas que mais registraram patente em 2018 nos Estados Unidos. Ele, porém, foi feito pela IFI Claims. Agora, um outro — divulgado pelo Patently Apple e elaborado pela Intellectual Property Owners (IPO) — afirma que a empresa ficou em 11º.

De acordo com a associação, a Maçã registou 2.147 patentes, uma queda de 3,6% — no estudo da IFI Claims, foram 2.160, uma queda de 3%.

Ainda que sejam números bem próximos, essas variações (tanto para a Apple quanto para outras empresas) fizeram a firma de Cupertino ficar em 11º no ranking da IPO, enquanto que no da IFI Claims ela ficou em 9º.

Confira parte do ranking da IPO, abaixo:

Em ambos os rankings, contudo, o Top 3 foi o mesmo: IBM, Samsung e Canon.

O número total de patentes concedidas pelo USPTO em 2018, segundo a IPO, foi de 307.759, uma queda de 3,5% em relação a 2017. Contudo, o número de solicitações de registros aumentou em 2018 — como demora cerca de 1-2 aos para patentes serem concedidas, é capaz que em 2019-2020 os números de registros cresçam.

Vale notar que registrar uma quantidade enorme de patentes não necessariamente torna uma empresa mais inovadora que suas concorrentes — ainda assim, não deixa de se rum sinal de que o departamento de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando em busca de novas ideias, soluções e tecnologias.

via 9to5Mac