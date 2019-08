iPhones de 2019 poderão ter telas OLED com mesmos materiais do Galaxy Note10

A essa altura do campeonato, os rumores sobre os iPhones de 2019 já estão basicamente fechados: sabemos que teremos três modelos substituindo os atuais XR, XS e XS Max — os flagships serão equipados com telas OLED, enquanto o primeiro virá com um painel LCD, exatamente como acontece hoje em dia. Se vocês achavam que a cadeia de especulações já tinha se encerrado, entretanto, podem tirar o cavalinho da chuva.

O site sul-coreano The Elec afirmou hoje, citando fontes próximas da cadeia de fornecimento da Apple, que a Maçã fará uma mudança nos painéis OLED usados para equipar seus iPhones mais caros. Com isso, as telas dos smartphones de 2019 ficarão ainda mais próximas daquelas que equipam os aparelhos recentes da Samsung, como o Galaxy S10 e o recém-anunciado Note10.

Explico: como bem se sabe, a Samsung é a fornecedora exclusiva de painéis OLED para a Apple (até o momento), mas nem todo display OLED é criado da mesma forma. A Apple, por exemplo, determina um conjunto específico de materiais para compor as suas telas — isto é, a empresa faz suas próprias pesquisas acerca do componente e passa as especificações desejadas para a Samsung, que monta os painéis da forma que a Maçã pede.

Todas as telas OLED usadas pela Maçã até hoje têm esse conjunto específico de materiais, que é diferente daquele usado pela Samsung. Enquanto os iPhones X, XS e Max têm painéis de um material com o codinome “LT2”, os smartphones da Samsung têm telas de um material conhecido como “M9”. Ou seja, ainda que todos eles estejam sob o mesmo guarda-chuva da tecnologia OLED, há diferenças entre as marcas.

E é exatamente isso que mudará a partir de 2019: de acordo com o relatório do The Elec, os iPhones deste ano passarão a usar telas OLED do tal material “M9”, passando a ser virtualmente idênticas aos painéis dos aparelhos da Samsung.

Ninguém sabe exatamente o que motivou a suposta mudança, mas é possível que a Apple simplesmente tenha se convencido que os materiais adotados pela Samsung respeitam seu padrão de qualidade. Pode ser também que, com o reembolso recentemente exigido pela sul-coreana, a Apple tenha escolhido ficar com os materiais padrões da concorrente para economizar uma grana — mas essas são apenas suposições, é claro.

Apesar de tudo, é bom notar que as telas dos futuros iPhones não necessariamente serão idênticas visualmente às do S10 ou Note10. Isso porque, ainda que o processo de fabricação seja o mesmo, cada empresa tem seu próprio processo de calibração para o componente, e os próprios sistemas operacionais podem lidar com as telas e a forma de projetar imagens de formas diferentes. Ainda assim… intrigante, não?

via 9to5Mac