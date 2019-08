Como um relógio, a Apple continua atualizando as versões de testes dos seus mais novos sistemas operacionais. Uma semana após as sextas, já estão entre nós as sétimas versões beta do iOS 13 (compilação 17A5565b ), do iPadOS 13 (mesma compilação), do watchOS 6 ( 17R5566a ) e do tvOS 13 ( 17J5557a ).

Curiosamente, o macOS Catalina continua fora da lista: o futuro sistema operacional dos Macs ainda não ganhou nenhuma versão de testes em agosto — sua última versão beta foi a quinta, lançada no último dia de julho. Será que o sistema já está tão redondinho que não precisa de mais testes? Eu tendo a duvidar, mas veremos.

As sétimas betas supracitadas estão, até o momento, disponíveis apenas para desenvolvedores registrados no Apple Developer. As versões públicas de testes (exceto do watchOS, que não faz parte do programa) deverão ser liberadas nos próximos dias no Apple Beta Software Program — e nós, claro, avisaremos de tudo por aqui.

Quem já está testando? Alguma novidade interessante?

Atualização 15/08/2019 às 17:57

Como alguns leitores nos informaram nos comentários (obrigado!), a Apple liberou também as sextas versões beta públicas do iOS 13, do iPadOS 13 e do tvOS 13 — que equivalem às sétimas betas “gerais” dos sistemas, tratadas acima. Você pode atualizar os sistemas nos seus próprios dispositivos ou se cadastrar no programa de testes por meio do Apple Beta Software Program.