Anualmente, o analista Gene Munster, da Loup Ventures, faz um teste de eficiência com as principais assistentes digitais do mercado para avaliar a performance e a competência de cada uma delas. Ano passado, vimos que a Siri, ainda que evoluindo a passos de tartaruga, ainda ficava muito atrás da Google Assistente nesses quesitos; em 2019, o cenário não mudou muito.

O teste de Munster consiste na realização de 800 perguntas para cada uma das assistentes: Google, Siri e Alexa — a Cortana foi eliminada do teste pela mudança de foco que a Microsoft está aplicando na plataforma. As respostas são analisadas sob dois parâmetros: primeiro, se a assistente em questão entendeu o comando/pergunta e, segundo, se ela respondeu o pedido corretamente.

As perguntas são divididas em cinco categorias: locais (por exemplo, “qual a cafeteria mais próxima?”), comércio (“compre guardanapos para mim”), navegação (“como eu chego no centro de ônibus?”), informação (“com quem o Bahia jogará hoje à noite?”) e comandos (“me lembre de ligar para João às duas da tarde de hoje”).

Nos testes de 2019, a Google Assistente manteve a posição de liderança, entendendo 100% das perguntas e respondendo corretamente a 92,9% delas — na última pesquisa, realizada em julho do ano passado, essa taxa ficou em 85,5%. A Siri, por sua vez, permaneceu em segundo lugar: ela entendeu 99,8% das perguntas (um leve salto em relação aos 99% do teste anterior) e respondeu corretamente 83,1% delas — também uma melhora em relação aos 78,5% sobre a pesquisa de 2018.

A Alexa ficou em terceiro lugar no levantamento: ela até entendeu mais perguntas que a Siri (99,9%), mas respondeu corretamente 79,8% delas. Ainda assim, o salto da assistente da Amazon foi verginoso: no teste do ano passado, ela tinha respondido apenas 52,4% das questões corretamente.

Dividindo as perguntas em categorias, vemos que a Siri superou suas duas principais concorrentes na parte dos comandos, realizando corretamente 93% dos pedidos; por outro lado, a assistente da Maçã ficou em último lugar nas categorias de comércio (68%) e informações (76%).

Será que a Maçã consegue manter essa trajetória ascendente? E, mais importante, será que essa trajetória consegue se intensificar a ponto de equiparar a Siri às suas principais concorrentes? Teremos de aguardar para ver.

