Zagg lança nova capa com teclado para iPad mini; DJI mostra seu novo gimbal para iPhones

Já falamos, essa semana, sobre uma leva de novos acessórios anunciados ou lançados recentemente. Mas as fabricantes estão com a corda toda, e mais criações ligadas ao universo da Maçã foram apresentadas nos últimos dias.

Vamos dar uma olhada nelas!

Zagg

A fabricante de acessórios lançou o novo Zagg Folio for iPad mini 5, que, como o nome já sugere, consiste numa capa com teclado para o mais recente tablet “miniatura” da Apple. O acessório traz proteção completa para o dispositivo, com exterior texturizado para uma pegada mais firme, e uma articulação que permite posicionar o iPad a qualquer ângulo até 180º — sim, ele pode ficar deitado na mesa.

O teclado em si conta com teclas de função e retroiluminação LED em sete cores diferentes. A bateria interna do acessório, por sua vez, dura por até dois anos(!) até que precise ser carregada — e, quando isso for necessário, a Zagg inclui um cabo Micro USB na caixa para você conectar a capa à energia.

O acessório já está disponível no site da fabricante por US$100.

DJI

A chinesa que conquistou o mundo com seus drones, por sua vez, apresentou o DJI Osmo Mobile 3, seu mais novo gimbal para iPhones (ou quaisquer outros smartphones).

Se você não sabe o que é um gimbal, trata-se de um acessório pensado para estabilizar a câmera do seu dispositivo e permitir a captura de filmagens extremamente suaves, que compensam o movimento natural do seu braço e mão, colocando o aparelho para “flutuar” no ar, basicamente — algo como uma steadicam para smartphones, para quem trabalha com filmagem profissional.

Na sua terceira versão, o Osmo Mobile tornou-se completamente dobrável, de forma que você pode reduzi-lo a um tamanho deveras portátil que pode ser facilmente encaixado em qualquer bolsa ou mochila. O mecanismo de estabilização funciona em três eixos, e a DJI inclui um modo de standby o qual permite que você use seu smartphone quando o acessório estiver dobrado.

Continuamos tendo, aqui, botões de disparo remoto, com controle de direção (por meio de um joystick) e de zoom. A DJI oferece, também, um aplicativo próprio, o Mimo, para capturar clipes rápidos, incluindo a possibilidade de se adicionar músicas, efeitos de transição e efeitos diretamente por ele antes de compartilhar suas criações nas redes sociais. O app conta até mesmo com captura de gestos, para que você tire uma foto ou grave um vídeo remotamente, simplesmente balançando as mãos.

O DJI Osmo Mobile 3 está à venda no site da fabricante por US$120 — ou US$140 na versão com uma case própria e um tripé.

OWC

A fabricante de acessórios para o ecossistema da Apple apresentou uma versão atualizada do seu Travel Dock, pensado para acompanhar donos de MacBooks [Pro, Air] ou iPads Pro recentes a todos os momentos com seu tamanho compacto e funcionalidade plug and play.





A nova versão suporta transferência de energia a até 100W, para que você possa carregar qualquer tipo de MacBook (ou computador com USB-C) na velocidade máxima. Além disso, ela conta com um compartimento na parte inferior para que você guarde o cabo USB-C, que vem incluído na caixa.

No mais, o acessório mantém as mesmas características: além da porta USB-C para carregamento e transferência de dados, temos uma porta HDMI 4K, um leitor de cartões SD e duas portas USB 3.1 tipo A.

O Dock é compatível com macOS, iOS, Windows, Linux, Android e ChromeOS, e está disponível no site da fabricante por US$55.

Snap

Por fim, a desenvolvedora do Snapchat apresentou a terceira versão dos seus óculos de captura Spectacles — sim, isso ainda existe.

O mais recente lançamento de hardware da empresa conta com duas câmeras HD e um novo design, com estrutura em aço de baixa densidade e apoios ajustáveis em acetato.

Com a adição de uma segunda câmera, os Spectacles 3 são capazes de detectar a profundidade de um ambiente, o que os deixa muito mais aptos a capturar conteúdo baseado em realidade aumentada. Unindo isso com um leque de novos efeitos 3D apresentados para o Snapchat, temos uma ferramenta frutífera para que os influencers usem seus óculos em criações deveras lisérgicas.

Os Spectacles 3 contam ainda com quatro microfones e LEDs indicadores, para que você e as outras pessoas saibam quando os óculos estão capturando algo. Também há botões de cada lado da estrutura: pressionando-os, você captura fotos ou vídeos de até 60 segundos que são automaticamente salvos na conta do Snapchat atrelada aos vestíveis.

Os óculos já estão em pré-venda em seu site oficial por US$380, e serão lançados no outono do hemisfério norte — mas em quantidades limitadas, então corra, caso você tenha interesse por algum motivo misterioso.

