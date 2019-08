★ 5KPlayer, reprodutor 4K gratuito para Mac, é atualizado com suporte ao português

Consumidores de conteúdo que somos por excelência, é sempre salutar ter instalado no computador o melhor software possível para reprodução de mídia. Isso significa ter um app que reproduza basicamente qualquer coisa que você jogue nele e não lhe dê dor de cabeça, com funcionamento simples e intuitivo; se alguns recursos extras vierem no pacote, melhor ainda. Por essas e outras, o 5KPlayer, da desenvolvedora DearMob, é uma excelente recomendação.

O reprodutor funciona tanto para usuários menos escolados, que querem simplesmente clicar duas vezes num arquivo multimídia e vê-lo sendo reproduzido imediatamente, quanto para quem gosta de ajustes mais refinados e recursos adicionais. E a sua nova versão conta com uma novidade importante: suporte ao português, que facilita ainda mais o aprendizado de quem não manja do inglês.

Para mudar o idioma, é preciso ir em Help » Language, no menu, e escolher a opção “Português”.

Para começar, o 5KPlayer é capaz de rodar basicamente tudo que você quiser, com suporte a 4K e arquivos de vídeo MKV, M2TS, MP4, AVI, WMV, FLV, além de muitos outros; se estivermos falando de áudio, você pode jogar arquivos MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC e ALAC. Ele também suporta a reprodução de DVDs, se você tiver um Mac com o drive apropriado ou com um leitor externo conectado.

É possível, claro, adicionar legendas facilmente aos seus vídeos — basta arrastar o arquivo apropriado para a janela de reprodução. Além disso, o 5KPlayer permite ajustes mais refinados às suas mídias, como controle de reprodução, ajuste de proporção de tela ou de taxa de quadros e muito mais. Temos, inclusive, um pequeno editor embutido para que você realize cortes rápidos, ajuste de cores e outras mudanças básicas.

O aplicativo conta, ainda, com ferramentas para gravação de tela do iPhone ou iPad (basta espelhar o dispositivo para o Mac e começar o processo) e para baixar vídeos ou músicas de centenas de sites populares da internet, como o YouTube. Para concluir, o reprodutor conta com várias opções para transmissão de conteúdo: temos aqui suporte ao AirPlay, ao M3U8 e ao DNLA, para que você desfrute dos seus arquivos de áudio e vídeo em Apple TVs, dispositivos Android, Smart TVs e consoles de videogame.

O 5KPlayer é gratuito e pode ser baixado, para macOS ou Windows, no site da desenvolvedora. Vale a pena conferir!

