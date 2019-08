Entre todas as responsabilidades que a Apple assume, uma que a companhia nunca abandona é a de continuar melhorando suas lojas físicas ao redor do mundo. Entre inaugurações, reformas e mudanças, a empresa também está pensando nos próximos passos da sua (gigantesca) rede varejista.

Dessa vez, a companhia reabriu as portas de uma de suas lojas na Flórida (Estados Unidos), enquanto outro ponto da Maçã no mesmo estado está prestes a ser reinaugurado. Além disso, a companhia está construindo uma nova loja no Toronto Eaton Centre (Canadá), enquanto planeja mudar de endereço na Suíça.

Apple Aventura

No fim do ano passado, comentamos as reformas da Apple Aventura, na Flórida, que há pouco foram finalizadas. Há alguns dias, ela foi reaberta para o público, revelando o que os meses de construções trouxeram de novo.

A começar pelo design externo, é possível notar que a Maçã deu à nova loja um perfil bem praiano, com o teto feito de concreto branco abobadado que dá a sensação de pequenas ondas e um estilo “arejado” que imerge nas cores claras e formas dinâmicas sem perder a característica principal da maioria das Apple Stores ao redor do mundo: a modernidade.

Por dentro, a Apple Aventura guarda todos as novidades de varejo da Maçã, como a Video Wall e novos exibidores; atrás do novo (e gigante) display, um conjunto de árvores delimitam o espaço para o Genius Grove. Ademais, a nova instalação é a segunda na Flórida a ser construída com uma sala de reunião privativa.

No andar superior da loja é possível visualizar o anfiteatro do Today at Apple e acessar o Aventura Mall por meio de outro conjunto de portas. Vale lembrar que o centro de compras conectado à Apple Store é o maior em toda a Flórida, então a companhia preparou tudo para receber milhares de clientes diariamente na loja.

Apple Waterside Shops

Exatamente na mesma época em que soubemos que a Apple estava construindo uma nova flagship na Flórida, foi divulgado que outra localidade da companhia no mesmo estado seria reformada — falo da Apple Waterside Shops, que foi totalmente reconstruída e será reaberta no próximo dia 24.

Originalmente, a loja em Naples foi inaugurada no início de 2007, antes do lançamento do primeiro iPhone. Até então, a frente da loja, feita de painéis de aço inoxidável, dava para o interior do shopping a céu aberto sob uma pequena cobertura. Nos últimos meses de reforma, tanto a loja original quanto um espaço adjacente à Apple Store foram demolidos para criar uma nova e moderna instalação.

A Apple já colocou uma fachada em frente a nova loja divulgando a inauguração na próxima semana; como a maioria das Apple Stores abertas para áreas externas, a companhia plantou várias palmeiras entre a calçada e a rua. Pela primeira vez, clientes da Maçã no sudoeste da Flórida contarão com um Forum e uma Video Wall para sessões do Today at Apple. A inauguração ocorrerá às 10h (horário local).

Apple Eaton Centre

Já no Canadá, os planos envolvendo a mudança da Apple Eaton Centre parecem estar tomando corpo. Como informamos no começo deste ano, é esperado que a companhia mude do segundo andar do centro de compras homônimo para o térreo — mas, ao que tudo indica, os planos de expansão não saíram como esperado.

De acordo com a publicação, é provável que a Maçã não fique com o espaço então alugado por duas outras varejistas, a Abercrombie & Fitch mais a Bay Gap e Scotch & Soda — o que daria à Apple mais de 1.000m². Nesse sentido, a companhia deverá mesmo ficar com dois andares do shopping, em um espaço um pouco menor.

Tudo indica que a inauguração da nova loja em Toronto ocorrerá entre o fim de setembro e o começo de outubro, podendo (ou não) coincidir com o início das vendas dos novos iPhones.

Apple Bahnhofstrasse

Enquanto uma mudança está prestes a ser concluída, outra deverá começar em breve: a Apple anunciou nesta semana que a Apple Bahnhofstrasse, em Zurique (na Suíça) ganhará um novo endereço.

De acordo com o blog sueco MacPrime, a loja da Maçã se mudará para a Avenida Rennweg, a cerca de 200 metros do local onde atualmente está localizada, na Avenida Bahnhofstrasse — uma das principais ruas do centro de Zurique. Ainda não há detalhes do porquê da mudança, mas isso pode estar relacionado a um problema envolvendo o contrato de aluguel.

A Apple Bahnhofstrasse foi inaugurada originalmente em 2009. A empresa tem outras três lojas no país: a Apple Freie Strasse, a Apple Rue de Rive, e a Apple Glattzentrum — a única que foi reformada recentemente com as novidades de varejo da Maçã.

