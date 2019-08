A máquina de rumores sobre os novos iPhones está a todo vapor, mas sabe quem está bem caladinha? A cadeia de especulação acerca do Apple Watch Series 5. Se a lógica dos últimos anos se repetir, veremos a nova geração do reloginho agora no fim do ano, mas ainda não ouvimos falar quase nada sobre ela — até agora.

Nosso amigo de sempre, Ming-Chi Kuo, pronunciou-se hoje sobre a nova geração do relógio em nota enviada a investidores. Segundo o analista, a Maçã de fato lançará o Apple Watch Series 5 no outono do hemisfério norte, o que significa qualquer data entre o fim de setembro e o fim de dezembro.

Com isso, podemos esperar uma apresentação dos futuros reloginhos tanto no evento especial dos novos iPhones (que, ao que tudo indica, ocorrerá em 10 de setembro) quanto no possível evento de outubro, que supostamente apresentará novos iPads e Macs — mas isso tudo, claro, é pura especulação, e só poderemos saber de fato o que acontecerá com um anúncio oficial da Apple.

Kuo afirmou, ainda, que a Apple começará a usar telas OLED fabricadas pela Japan Display nos novos Watches. Essa transição será gradual, representando cerca de 15-20% nesse primeiro ano e chegando a 70-80% do total de painéis em 2021. Não sabemos se as telas da Japan Display representam alguma mudança significativa em relação aos painéis OLED usados nos relógios de hoje, entretanto.

O analista fez ainda uma previsão sobre as telas OLED dos futuros iPhones: segundo ele, a Apple começará a usar painéis da LG nos modelos de 2019 e aumentará gradualmente a proporção deles nos aparelhos fabricados; eventualmente, outra fornecedora, BOE, será adicionada ao mix — tudo para se livrar da dependência exclusiva da Samsung.

via iClarified