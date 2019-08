Mais uma beta, mais um apanhado: sim, a Apple continua fazendo mudanças relativamente notáveis nas versões de testes do iOS 13 — e a sétima, lançada ontem, traz ainda uma espécie de spoiler de quando veremos os novos iPhones e o lançamento final do novo sistema.

Vamos dar uma olhada nas novidades, então?

Ajude um Amigo

O app Buscar conta, agora, com uma opção na parte inferior da aba “Eu” chamada “Ajude um Amigo”. Ela nada mais é que um link para a página do iCloud na web, onde um familiar ou amigo seu que tenha perdido seu dispositivo poderá acessar a própria conta e realizar os processos apropriados, como enviar uma mensagem de alerta ou tentar localizar o aparelho.

Além disso, o recurso “Notificar quando encontrado”, que envia um email ao usuário quando seu dispositivo perdido for conectado à internet, está funcionando novamente no iOS 13 beta 7.

Visualização de fotos

No aplicativo Fotos, ao tocar na opção “Todas as Fotos”, as imagens são agora dispostas por padrão em três colunas — anteriormente, eram cinco. Você pode, claro, usar o gesto de pinça com os dedos para aumentar ou diminuir a densidade de fotos na tela.

Nova opção no Mail

Agora, você tem uma nova escolha no Mail para quando receber mensagens de um remetente bloqueado: a opção “Marcar como Bloqueado, Deixar na Caixa de Entrada” envia o email em questão para a sua caixa, mas deixa claro que aquele remetente está bloqueado por você. As outras duas opções, já existentes, são enviar a mensagem direto para o Lixo ou não fazer nada.

Silenciar Desconhecidos

O iPhone tem a opção de silenciar as ligações de números desconhecidos já há algum tempo mas, agora, essa configuração tem um texto explicativo mais revelador. A Apple lembra que os telefonemas em questão serão silenciados, enviados ao correio de voz e exibidos na lista de chamadas recentes; ligações de pessoas em seus contatos, de números chamados recentemente ou de sugestões da Siri tocarão normalmente.

Pastas voltam à aparência de antes

No apanhado de novidades do iOS 13 beta 6, notamos como a Apple tinha mudado a aparência das pastas na tela inicial, com uma cor de fundo bem mais transparente. No beta 7, a Maçã reverteu a mudança, e as pastas voltaram a ter o tom cinza mais opaco (ou cinza-escuro, caso você esteja com o Modo Escuro ativado).

Dark Mode

Até a versão beta anterior, a Apple se referia ao Modo Escuro do iOS 13 como Aparência Escura, ou Dark Appearance. Agora, como o povão, ela passou a chamá-lo de Dark Mode — inclusive no iOS em português, o que deverá ser traduzido em breve.

Outras mudanças

A sétima versão de testes do iOS 13 trouxe ainda duas correções: agora, já é possível apagar anexos (como fotos, documentos ou links) do iMessage novamente e as preferências do modo Não Perturbe estão sendo sincronizadas corretamente entre o iPhone e o Apple Watch.

Bônus: possíveis datas de lançamento

Essa descoberta vem direto do iHelpBR: o site descobriu arquivos internos do sistema que indicam possíveis datas para a apresentação dos novos iPhones e para a liberação da versão final do iOS 13: 10 de setembro e 23 de setembro, respectivamente.

Os palpites foram montados após a descoberta de uma imagem, nas entranhas do sistema, com a inscrição “HoldForRelease” (algo como “Segurar até o Lançamento”) no título. A imagem é uma screenshot comum da tela inicial de um iPhone, mas o que chama a atenção é a data no ícone do Calendário: terça-feira, 10 — justamente o dia da semana especulado por muitos como o do evento especial da Apple.

Outras imagens, com as telas iniciais de iPhones mais antigos (pois não há a presença do recorte), marcam no Calendário uma segunda-feira, 23 — o que leva a crer que a versão final do iOS 13 (e dos demais sistemas da Maçã) será liberada nessa data.

O dia 10 de setembro já é amplamente considerado como “fechado” como a data em que a Maçã apresentará os novos iPhones (e talvez o Apple Watch Series 5), como comentamos aqui. O dia 23, por outro lado, é uma novidade, já que a expectativa é que a pré-venda dos iPhones comece no dia 23/9 e as vendas em lojas, no dia 20/9.

Ou seja, se o iOS 13 fosse liberado no dia 23/9, o lançamento dos novos aparelhos teria que acontecer mais tarde do que o imagino. 🤔

via MacRumors