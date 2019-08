HomePod será lançado no Japão e em Taiwan no dia 23 de agosto

Pouco mais de um mês depois dos primeiros indícios oficiais emergirem, agora finalmente foi divulgada a data para o lançamento do HomePod no Japão e em Taiwan: dia 23 de agosto (sexta-feira da semana que vem).

Com isso, a Apple iniciou a pré-venda do seu alto-falante inteligente hoje (16/8) em ambos os países; no Japão, o HomePod é vendido por JP¥32.800 (pouco mais do que R$1.150 em conversão direta); em Taiwan, o gadget é comercializado por NT$9.900 (~R$1.200).

O início das vendas do alto-falante da Maçã no Japão e em Taiwan se dará próximo ao lançamento oficial do iOS 13, que fornecerá para o HomePod uma série de novidades, entre os quais estão: suporte ao Handoff, a novas estações de rádio e a criação de múltiplos perfis.

Como informamos, com a adição dos dois novos mercados, o HomePod está disponível, agora, em 12 países: Alemanha, Austrália, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hong Kong, Japão, México, Reino Unido e Taiwan.

via 9to5Mac