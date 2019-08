Plex ganha modo offline no macOS; Opera Touch e Gmail são atualizados

Entre as atualizações mais recentes de apps, o Plex ganhou um novo app com todos os recursos do Plex Media Player no Mac, permitindo aos usuários baixar conteúdos para assisti-los offline.

Outras novidades na App Store incluem o navegador Opera Touch, que foi atualizado uma nova opção de transferência de arquivos, e o app Gmail, que agora conta com um novo modo confidencial.

Sem mais delongas, vamos às novidades?

Plex

O popular gerenciador de conteúdo multimídia nunca decepciona: a cada atualização, um novo (e importante recurso) é adicionado à plataforma, e dessa vez não foi diferente.

Agora, na novíssima versão do app para macOS e Windows (chamada apenas Plex), os usuários podem baixar conteúdos para visualizá-los offline, bem como acessar todas as funções existentes no Plex Media Player. Dessa forma, o Plex Media Player deixará de receber atualizações a partir de janeiro de 2020 — o que significará o fim do suporte às configurações HTPC e ao modo TV do player.

Com isso, a desenvolvedora está incentivando que donos da Apple TV adotem o app dedicado para o tvOS em alternativa ao Plex Media Player, bem como o novo app para macOS e Windows, que conta com todas as funções do reprodutor de mídia.

Opera Touch

Com a atualização mais recente, o Opera agora permite que os usuários façam o upload de quaisquer tipos de arquivos no iOS e no Android para o Flow, sejam fotos, PDFs, arquivos zip e outros (de até 10MB cada). Isso significa que, a partir de agora, é possível realizar transferências instantâneas de arquivos entre o Mac/PC e dispositivos móveis registrados sob a mesma conta.

É importante destacar que essa transferência não acontece por Bluetooth ou Wi-Fi, e sim a partir dos servidores da Opera. Por isso, você tem até dois dias para salvar o arquivo transferido no aparelho final — após esse tempo, o arquivo será deletado dos servidores.

Gmail

O cliente de email do Google foi atualizado com um novo e interessante modo confidencial, no qual é possível desativar o encaminhamento, a exibição de fotos e download de mensagens.

Além disso, é possível definir uma data de expiração para determinado conteúdo (enviado ou recebido) e controlar melhor as suas informações.

via 9to5Mac