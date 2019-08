Promoções do dia na App Store: Flight Unlimited 2K17, Sketch Tree Pro AntVentor: Puzzle Adventure e mais!

Fechando mais uma semana com a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores!

Se você gosta de simuladores de voo, não pode perder o nosso destaque do dia: Flight Unlimited 2K17, criado pelo pessoal da Flight Systems.

Voe pelos céus de belíssimas cidades como San Francisco e Las Vegas, em cenários realistas e com alta resolução (ricamente detalhados). No Modo Campanha, complete missões em que toda a sua habilidade de voo é o que separa o sucesso do fracasso, utilizando as aeronaves pré-determinadas.

Na minha sincera opinião, existem jogos de simulação bem melhores nesta categoria, mas, se procura algo pra jogar nesse fim de semana, aproveite o desconto. 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$87 de desconto:

Apps para iOS

Ilustrações e desenhos.

Efeitos para fotos.

Destaque cores em fotos.

Jogo de corrida/ação.

Para quem gosta de usar a criatividade.

Apps para macOS

Puzzles.

Utilitário para seu calendário.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😊