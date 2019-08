Novos Apple Watches terão modelos feitos de titânio e de cerâmica

Nós já vimos muitos rumores sobre os futuros iPhones e iPads — e até mesmo sobre o MacBook Pro; já sobre o Apple Watch, como falamos no último episódio do MacMagazine no Ar, nada. A Apple estava conseguindo guardar os segredos da nova geração do seu relógio mas, agora, ela mesma deu com a língua nos dentes.

Vasculhando os arquivos internos do watchOS 6, o iHelp BR descobriu uma novidade interessante relacionada aos futuros relógios da Maçã.

No passado, caso você não lembre, a Apple já ofereceu versões do Watch feitas de ouro e ouro rosa (no Apple Watch original) e cerâmica (no Apple Watch Series 2 e 3) — além dos tradicionais de alumínio e aço inoxidável (materiais que a Apple trabalha desde Apple Watch original).

Pois bem: as animações encontradas dentro do watchOS mostram que a empresa pretende oferecer também Apple Watches feitos de titânio e, novamente, de cerâmica.

As animações (que finalizam nas imagens acima) em questão são referentes ao processo inicial de configuração do Apple Watch e, nelas, podemos ver as inscrições “44MM TITANUIM” e “44MM CERAMIC“. Cerâmica, como falamos, a Apple já trabalhou no passado; titânio, no entanto, é um material inédito e que será muito bem-vindo.

Isso porque, como afirmou Marco Arment, relógios de titânio podem ser feitos para serem visualmente idênticos aos de aço, sendo um pouco mais escuro e muito mais leve. Resta saber se a Apple oferecerá tais opções além das já existentes (alumínio e aço inoxidável) ou se algumas delas chegará para substituir as atuais (trocar o aço inoxidável por titânio, por exemplo).

Ainda que as imagens mostrem os relógios de 44mm, vale notar que os novos materiais também serão oferecidos nos Apple Watches de 40mm.

Animados?