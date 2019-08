Apresentado em março passado, o Apple Arcade é um dos novos serviços da Maçã que será lançado ainda neste ano para iPhones, iPads, Macs e Apple TVs. Em suma, a plataforma oferecerá uma variedade de games para os usuários a partir de uma assinatura mensal, algo como um streaming de jogos.

Ainda que a Apple tenha divulgado bastantes informações acerca do seu próspero serviço, não era possível, ainda, visualizá-lo na sua glória — até agora. Recentemente, a Maçã abriu um programa interno de testes do Arcade para seus funcionários, no qual é cobrado uma assinatura de US$0,50 por mês, sendo o primeiro gratuito, como divulgado pelo desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo.

É importante notar que o valor atualmente cobrado pela Apple para funcionários que estão testando o serviço não refletirá o preço da assinatura que será oferecida para o público geral, quando o Apple Arcade for lançado. É fato que o serviço deverá custar um bom trocado, já que todos os jogos não incluirão propaganda e serão exclusivos da plataforma da Maçã.

Não há muitas surpresas no visual do Apple Arcade; no macOS, a aba da plataforma está localizada dentro da Mac App Store (da mesma forma que a App Store) e, como no restante da loja de aplicativos, os jogos do Arcade estão disponibilizados por categorias. Para baixar um título, basta clicar no botão “Obter”, como se você estivesse adquirindo qualquer outro app.

Visualmente, a maior diferença do Apple Arcade do restante da App Store é o destaque que o serviço dá sobre os jogos, logo abaixo da arte de divulgação, entre eles: classificação etária, categoria, suporte a controle remoto, idiomas e tamanho. No mais, outras informações (como a descrição do jogo) e as prévias de exibição são dispostas semelhantemente à App Store.

Confira, a seguir, a descrição de alguns dos jogos atualmente destacados no Apple Arcade:

Way of the Turtle : Jogue como duas curiosas tartarugas perdidas em uma ilha amaldiçoada no meio do nada. Obtenha munições contendo poderes especiais, como conchas, e ataque para derrotar os inimigos e superar desafios diferentes.

Down in Bermuda : O aviador aventureiro Milton deixou sua amada esposa e filha para viajar através do Atlântico na jornada de sua vida.

Hot Lava: Hot Lava transporta você de volta à sua imaginação infantil. Reviva os momentos de excitação, alegria e caos. Corra, pule, suba e surfe em primeira pessoa em ambientes cheios de nostalgia inundados por lava derretida.

De acordo com Rambo, a maioria dos jogos ainda está em desenvolvimento, o que significa que ainda há trabalho para grande parte dos desenvolvedores que lançarão novos jogos na plataforma.

Portanto, ainda não há previsão de quando o Apple Arcade será lançado, mas o teste interno deverá acabar quando o iOS 13 for lançado, em setembro próximo, o que aponta para uma possível janela de lançamento do serviço.