Hoje mais cedo, falamos sobre o início do programa de testes do Apple Arcade, a plataforma de jogos da Apple que liberará uma boa quantidade de títulos aos usuários por um valor mensal. Até aquele momento, entretanto, esse valor ainda era um mistério; agora, já podemos ter uma ideia bem exata de quanto a Maçã cobrará.

Explorando arquivos internos do iOS 13, o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo descobriu uma mensagem promocional que poderá ser usada pela App Store no novo sistema. O texto não deixa dúvidas: o Apple Arcade custará US$4,99 por mês — e a Maçã dará aos usuários um mês grátis de testes.

Como comentamos mais cedo, a plataforma está sendo testada pelos funcionários da Maçã por um valor mensal de US$0,50, mas esse é, claro, um valor simbólico.

É bom lembrar que, como a Maçã já anunciou anteriormente, o Apple Arcade poderá fazer parte do Compartilhamento Familiar da empresa. Ou seja, até seis pessoas de uma mesma casa poderão usufruir da plataforma de jogos por US$5 — o que parece ser uma oferta muito boa, considerando que estamos falando de um serviço com cerca de 100 jogos (no lançamento) totalmente livres de compras internas e sem propagandas.

Obviamente, a Apple pode mudar de ideia e alterar esses US$5 até o lançamento do Apple Arcade, que (ao que tudo indica) será disponibilizado para o mundo pouco depois da chegada do iOS 13; ainda assim, temos uma boa estimativa. Podemos arriscar, também, qual será o preço do serviço em reais quando ele chegar por aqui — comumente, US$4,99 são convertidos em R$18,90 na App Store, mas teremos de ver que estratégia de preços a Maçã adotará no Brasil.

via 9to5Mac