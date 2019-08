Apple divulga trailer completo de “The Morning Show”; “Shantaram” ganha mais detalhes

A Apple já tinha divulgado, na última semana, um teaser/trailer de “The Morning Show” — uma das primeiras séries a estrear no Apple TV+ e certamente uma das maiores apostas da Maçã nesse início da plataforma, considerando os talentos envolvidos. Agora, temos um trailer completo para regojizarmo-nos.

O clipe de dois minutos dá mais alguns detalhes da história da série, descrita como um mergulho nos bastidores de um jornalístico matinal dos EUA: após a demissão do âncora Mitch Kessler (Steve Carell) por denúncias de assédio sexual, sua coapresentadora de longa data, Alex Levy (Jennifer Aniston) precisa lidar com o burburinho e a escalada rápida da repórter Bradley Jackson (Reese Witherspoon), que pode não apenas ocupar o lugar de Kessler, como o de Levy — e parece ter alguns segredos na manga.

Vejam abaixo:

Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw e Mark Duplass completam o elenco principal da série, que marca o retorno de Aniston e Carell à televisão anos depois de seus papéis mais icônicos, em “Friends” e “The Office”, respectivamente. A Apple já encomendou 20 episódios do programa, divididos em duas temporadas, e “The Morning Show” estreará junto ao próprio Apple TV+, em algum momento do outono do hemisfério norte.

Curtiram?

“Shantaram”

Enquanto isso, uma das potenciais megaproduções da Maçã ganhou mais detalhes recentemente. Refiro-me a “Shantaram”, série baseada no romance homônimo de Gregory David Roberts que acompanha a épica saga de um ladrão de bancos australiano que foge e vira um gângster poderoso das ruas de Mumbai, na Índia.

Segundo o Sydney Morning Herald, a série começará a ser filmada daqui a dois meses no estado australiano de Victoria. O cineasta Justin Kurzel, conhecido por sua adaptação de “Assassin’s Creed” para a tela grande, dirigirá os dois primeiros episódios da produção — no total, são 10 capítulos encomendados pela Apple, todos escritos pelo roteirista Eric Warren Singer (“Trapaça”).

Ainda não há informações sobre o elenco da série, mas sabe-se que a produção percorrerá muitos países; o romance, afinal, tem passagens em locais como as montanhas do Afeganistão, as favelas de Mumbai e uma prisão na Austrália. Por conta dessa megalomania e das inclinações filosóficas do livro, aliás, “Shantaram” já foi considerado “infilmável” por Hollywood, com várias tentativas canceladas no meio do caminho — vamos ver se a Apple será a escolhida para levar a história às telas do jeito certo.

Com o início da produção marcado para breve, é possível que vejamos “Shantaram” no Apple TV+ já em 2020 — mas não marquem vossas agendas, ainda: uma megaprodução dessas pode levar um bom tempo até que seja finalizada. Aguardemos.

via Cult of Mac