Os Powerbeats Pro estrearam nos EUA em maio (e no Brasil em julho), mas quem viu as imagens promocionais dos fones sem fio e foi a uma loja comprá-los em qualquer cor que não preta deu de cara com um muro: a Apple lançou os acessórios, inicialmente, só no modelo mais escuro; as cores adicionais seriam lançadas numa data posterior. Bom, agora já temos essa data — ao menos lá nos Estados Unidos.

A Maçã anunciou que as demais versões do Powerbeats Pro (marfim, verde-musgo e azul-marinho) entrarão em pré-venda nos EUA a partir da próxima quinta-feira, dia 22, exclusivamente pela Apple Online Store americana. Os fones chegarão às lojas na sexta-feira seguinte, dia 30.

Vale lembrar que a variação de cores aplica-se somente aos fones em si: em todos os casos, o estojo dos acessórios vem na cor preta. Os Powerbeats Pro nas novas cores também são idênticos aos pretos em todos os outros aspectos, como o chip H1 para conexão rápida a iPhones e iPads, suporte ao comando “E aí, Siri” e bateria estimada em 24 horas (com as recargas do estojo).

Assim como a versão preta, os fones nas novas cores sairão, nos EUA, por US$250. Ainda não há informações sobre quando eles chegarão por aqui, mas eles também sairão pelo mesmo valor cobrado pelo modelo já existente: R$2.150, ou R$1.934,10 à vista.

Powerbeats Pro de Apple Preço à vista: R$ 1.934,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 179,08

Característica: fones sem fio

Lançamento: abril de 2019

via MacRumors