Após alguns dias de testes do Apple Card por um grupo limitado de usuários nos Estados Unidos, o novo cartão da Apple, em parceria com o banco americano Goldman Sachs, finalmente foi lançado para todos os clientes no país.

Com isso, os usuários de iPhones que quiserem solicitar o Apple Card poderão fazê-lo a partir do app Wallet (rodando o iOS 12.4 ou superior) e, após aprovação (feita de forma imediata), começar a usar o cartão digital da companhia para compras online (incluindo o Apple Pay) até a chegada da desejada versão física do cartão, feito de titânio.

Como informamos, a Maçã oferece um programa de cashback, chamado Daily Cash, no qual cada compra realizada tanto com a versão digital quanto física do Apple Card oferece uma recompensa para clientes. Mais especificamente, as compras feitas usando o Apple Pay em Apple Stores dão 3% de retorno; aquelas feitas por intermédio do Apple Pay em outras lojas dão 2%; já as compras utilizando o cartão físico dão 1% do valor de volta.

Dado a repercussão positiva do programa, a Apple está ampliando os 3% do Daily Cash para ainda mais comerciantes e aplicativos. Com isso, agora os clientes receberão de volta 3% do valor total das suas compras quando usarem o Apple Card (por meio do Apple Pay) no Uber/Uber Eats — ainda mais parcerias serão anunciadas em breve.

A VP do Apple Pay, Jennifer Bailey, comemorou a expansão do Apple Card para todo os usuários no território americano:

Estamos entusiasmados com o grande interesse no Apple Card e sua recepção positiva. Os clientes nos disseram que adoram a simplicidade do Apple Card e como ele oferece uma visão melhor de seus gastos.

Por falar em gastos, todas as transações e informações sobre o cartão estão disponíveis no app Wallet, o qual oferece ferramentas de rastreamento e orçamentárias, como categorias dividas por cores que dão aos clientes uma ideia do quanto estão gastando com alimentos, atividades, compras, assistência médica, entretenimento, etc.

Por ora, o Apple Card está limitado aos Estados Unidos, mas a expansão para outros países e regiões é praticamente certa — só não há informações de quando isso deverá ocorrer. Em março passado, comentamos que o CEO do Goldman Sachs Internacional, Richard Gnodde, sugeriu uma provável expansão do cartão para a Europa, onde a companhia registrou, recentemente, o serviço junto aos órgãos de regulação — bem como Hong Kong e Canadá.