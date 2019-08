iPlace inaugurará sua primeira assistência técnica autorizada Apple em Barueri

A iPlace, maior parceira da Apple no Brasil, inaugurará no dia 28 de agosto a sua primeira assistência técnica autorizada Apple em Barueri. A empresa já conta com duas lojas no município, mas nenhuma delas ofereceia, até então, serviços de assistência técnica.

Para comemorar o lançamento, a iPlace oferecerá um coquetel exclusivo na sua loja do Shopping Iguatemi Alphaville, a partir das 12h.

Esta será a quinta assistência técnica da iPlace inaugurada em 2019 — as outras foram abertas em Curitiba, Salvador, São Paulo e Manaus. O local oferecerá serviços especializados, reparos dentro e fora da garantia para todos os produtos da linha Apple e acessórios exclusivos.

Eia a declaração de Matheus Mundstock, diretor da iPlace:

O foco da inauguração é atender da melhor forma nossos clientes, com serviços e produtos de primeira linha, última geração e da melhor qualidade. É essencial não só comercializar os melhores produtos do mercado, mas também oferecer soluções especializadas para equipamentos de alto valor agregado, para que assim, apresentem máxima durabilidade e sejam aproveitados em todo o seu potencial. Na iPlace, nós valorizando o investimento e a experiência dos clientes.

O novo serviço da iPlace funciona de domingo a domingo, no horário do Shopping Iguatemi Alphaville, de forma individualizada e com agendamento prévio — disponível para os clientes pelo site ou diretamente na loja.

Na loja, consumidores têm também acesso a todo o mix de produtos Apple, além dos próprios produtos da iPlace, da JBL, entre muitos outras marcas.