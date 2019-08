Quase três meses após o lançamento nos Estados Unidos — e dois meses após ser homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) —, o novo iPod touch está agora disponível para compra no Brasil.

Disponível nas cores rosa, prateada, cinza espacial, dourada, azul e vermelha — parte da (PRODUCT)RED —, o novo iPod touch custa R$1.700 (32GB), R$2.500 (128GB) ou R$3.300 (256GB) — nos EUA, esses modelos saem respectivamente por US$200, US$300 e US$400.

As duas diferenças do modelo de sexta para o de sétima geração são performance (graças ao chip A10 Fusion, presente nos iPhones 7 e 7 Plus — que, por sua vez, possibilitou o suporte aos recursos FaceTime em Grupo e realidade aumentada) e a nova opção de 256GB.

De resto, estamos falando basicamente do mesmo produto (tela de 4″, câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 1,2MP, nada de Touch ID ou Face ID, etc.).

iPod touch de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.529,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 141,58

Cores: rosa, prateada, cinza espacial, dourada, azul e (PRODUCT)RED

Capacidades: 32 GB, 128 GB e 256 GB

Lançamento: maio de 2019

dica do Gabriel Leontine