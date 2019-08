O Apple Arcade tá que tá essa semana: a vindoura plataforma de jogos da Maçã teve, ontem, seu programa de testes iniciado para funcionários da empresa. Pouco depois, arquivos encontrados no mais recente beta do iOS 13 deram com a língua nos dentes sobre o suposto valor mensal do serviço. Agora, já temos uma prévia em vídeo de como ele funcionará — e de alguns dos seus jogos.

O acesso antecipado foi obtido pela turma do 9to5Mac, que, por meio de alguma técnica misteriosa, conseguiu entrar no mesmo programa de testes exclusivo para os empregados da Apple. Jeff Benjamin testou o serviço em um MacBook Pro de 13 polegadas, modelo básico de 2019 — o que pode dar uma ideia da performance da plataforma na sua máquina.

Naturalmente, é bom notar que o Apple Arcade (assim como os seus jogos) ainda está em fase de testes, então quaisquer elementos aqui notados podem ser alterados até o lançamento definitivo da plataforma. Ainda assim, podemos ter uma boa ideia do que nos aguarda.

Como já anunciado, o Apple Arcade poderá ser acessado por meio da App Store. Uma aba específica para o serviço será adicionada à loja, e usuários (assinantes ou não) poderão checar a lista de jogos disponíveis. Clicando em cada um dos títulos, você abre uma página especial, com um vídeo na parte superior e várias informações na parte de baixo, como capturas de tela, tamanho, descrição, compatibilidade, faixa indicativa e opiniões de usuários.

Caso você não seja assinante do Apple Arcade, cada jogo vem acompanhado do botão “Experimente de Graça”, que lhe direciona ao mês gratuito de testes do serviço — nesse período beta, ele custa US$0,50 mensais após os 30 dias. Esse preço, porém, é para funcionários; tudo indica que seu valor final será de US$5 por mês. Assinantes da plataforma simplesmente verão o botão “Obter” ao lado de cada jogo, podendo baixá-lo imediatamente.

Hot Lava

Frogger in Toy Town

Way of the Turtle

Dos mais de 100 jogos prometidos para a estreia oficial do Apple Arcade, o 9to5Mac conseguiu testar seis nesse período inicial de testes — títulos que, assim como a própria plataforma, ainda estão em processo de construção, com design e projeto incompleto e falhas aqui e acolá. De qualquer forma, esses são os seis jogos explorados pela equipe:

Way of the Turtle: um jogo de plataforma que acompanha uma simpática tartaruga enquanto ela percorre cenários pulando e resolvendo quebra-cabeças.

um jogo de plataforma que acompanha uma simpática tartaruga enquanto ela percorre cenários pulando e resolvendo quebra-cabeças. Down in Bermuda: ainda em finalização, trata-se de uma aventura no estilo “aponte e clique” do estúdio Yak & Co.

ainda em finalização, trata-se de uma aventura no estilo “aponte e clique” do estúdio Yak & Co. Sneaky Sasquatch: da dupla RAC7, criadora de Splitter Critters, é um jogo de ação que acompanha o personagem-título em sua jornada para encontrar comida num acampamento. É um dos jogos mais completos até o momento, com várias fases, cenários e personagens não-jogáveis.

da dupla RAC7, criadora de Splitter Critters, é um jogo de ação que acompanha o personagem-título em sua jornada para encontrar comida num acampamento. É um dos jogos mais completos até o momento, com várias fases, cenários e personagens não-jogáveis. Hot Lava: coloca jogadores em cenários mundanos, como salas de aula, casas ou parques, e obriga que eles fujam do chão, totalmente coberto por lava. É desenvolvido pela Klein Entertainment e conta com uma versão beta no Steam.

coloca jogadores em cenários mundanos, como salas de aula, casas ou parques, e obriga que eles fujam do chão, totalmente coberto por lava. É desenvolvido pela Klein Entertainment e conta com uma versão beta no Steam. Kings of the Castle: criado pela Frosty Pop, de Kingpin Bowling, traz uma mecânica de mundo aberto num jogo de ação/aventura, onde você tem oito minutos para encontrar pedras preciosas e chaves em cenários variados.

criado pela Frosty Pop, de Kingpin Bowling, traz uma mecânica de mundo aberto num jogo de ação/aventura, onde você tem oito minutos para encontrar pedras preciosas e chaves em cenários variados. Frogger in Toy Town: com a grife da Konami, atualiza os conceitos do clássico Frogger, para Atari — ou seja, basicamente você precisa controlar um sapinho por diversos cenários e fugir dos obstáculos.

Resta, agora, aguardar um pronunciamento oficial da Apple. Nossas fichas estão todas apostadas no dia 10 de setembro, quando (ao que tudo indica) a Maçã apresentará seus novos iPhones — e poderá, claro, tirar alguns minutos da keynote para anunciar a disponibilidade oficial do Apple Arcade. Seria ótimo, não?