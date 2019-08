Spotify lança controle parental para planos familiares; Chrome e Ulysses são atualizados

Recentemente, os apps Spotify, Google Chrome e Ulysses para iOS foram atualizados com novidades e melhorias importantes.

Vamos ver o que tais atualizações trouxeram de novo?

Spotify

A popular plataforma de streaming de música sueca divulgou um novo recurso de controle parental exclusivo para os usuários de planos familiares, permitindo que os responsáveis possam restringir músicas com conteúdo explícito de suas crianças.

Por algum motivo, no entanto, a opção está disponível atualmente apenas para usuários na Irlanda, como divulgado pelo 9to5Mac. Segundo a empresa, o recurso será expandido para outros países/regiões ainda neste ano, mas ela não explicou o motivo para a distribuição fracionada.

Apesar da novidade, a assinatura familiar continuará oferecendo a cada membro sua própria conta (com suas playlists, biblioteca e recomendações), mas a pessoa que estiver gerenciado o plano poderá ativar o filtro de conteúdo explícito para qualquer uma das contas vinculadas.

Também pensando no conteúdo familiar, o Spotify introduziu outra novidade chamada “Family Mix”, que dá a toda família acesso à playlists personalizadas. Assim como o controle parental, o recurso também está sendo disponibilizado aos poucos e chegará a mais lugares (como o Brasil) em breve.

Google Chrome

O navegador da gigante de Mountain View foi atualizado nesta semana com algumas melhorias bem interessantes, entre elas, a opção “encontrar na página” ( Command + F no macOS ou Control + F no Windows) também está disponível em iFrames, incluindo páginas AMP

Além disso, quando você criar um novo cadastro em um site, o Chrome fornecerá uma sugestão de senha forte e exclusiva, que poderá ser salva nas chaves do navegador. Por falar em senhas, alguns usuários notarão um novo design na interface do software para salvar credenciais.

No mais, é possível controlar as configurações de “Serviços do Google e de sincronização” no mesmo lugar, com a opção de ver quais dados são usados por cada recurso; o histórico de navegação agora também pode ser sincronizado e excluído de maneira mais confiável.

Ulysses

O editor de texto para iPhones, iPads e Macs chegou à sua 17ª versão com algumas novidades bem interessantes. Em primeiro lugar, os desenvolveres incluiram uma nova interface de gerenciamento de palavras-chave para o iOS, após a introdução do recurso no macOS.

Com isso, os usuários podem editar ou excluir palavras-chave, personalizá-las com diversas cores e marcar palavras como favoritas para acessá-las rapidamente — tudo isso de maneira sincronizada em todos os dispositivos.

Além disso, o editor conta agora com quatro novos formatos de exportação: Negócios (Business), Acadêmico (Academy), Revisão (Review) e Manuscrito (Manuscript), cada qual com o seu design e finalidade específico.

Especificamente para usuários de iPads, a atualização do Ulysses traz um novo modo de pré-visualização, o qual exibe em tela cheia o texto. Por fim, foi adicionado suporte para exibição de legendas de imagens e uma série de correções.

O Ulysses oferece um período de avaliação gratuita de 14 dias, após isso, é necessário adquirir uma assinatura mensal (R$15) ou anual (R$123) do serviço, com opções de planos para estudantes.

via 9to5Mac, MacRumors