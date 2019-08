Com a empresa crescendo e o ritmo de contratações subindo a cada dia, é natural que a Apple, mesmo com um campus formidável e vários escritórios ao redor do mundo, precise de cada vez mais espaço. Que o diga essa aquisição mais recente, informada pelo Mercury News.

Segundo o jornal, a Apple adquiriu recentemente dois enormes prédios de escritórios em Cupertino, sua cidade-sede. As construções, conhecidas como Cupertino City Center 1 e 2, são contíguas e estão na Stevens Creek Boulevard, a poucos quilômetros do Apple Park e dos prédios de Infinite Loop. Um dos edifícios tem cerca de 15.000m² de área construída, enquanto o outro tem área de cerca de 13.500m².

De acordo com documentos analisados pela reportagem, a Apple investiu US$290 milhões nos prédios — que, aliás, já foram alugados pela Maçã durante um período. Agora, a empresa voltará definitivamente ao complexo, embora não se saiba que equipes ocuparão o espaço nem que tipo de trabalho será desenvolvido por lá.

Segundo o diretor da imobiliária local Cushman & Wakefield, Eric Fox, a Apple “realmente gosta de estar em Cupertino, e isso [a aquisição] é uma forma de solidificar sua presença por lá”.

É, talvez uma espaçonave gigante de US$5 bilhões já fosse o suficiente para isso, mas quem sou eu para opinar…

