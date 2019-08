Fabricante “cria” case para “iPhone 11 Pro” com espaço dedicado ao Apple Pencil

Você já deve ter ouvido/lido algo sobre a possibilidade dos novos iPhones contarem com suporte ao Apple Pencil. Esse é um rumor de 2018 — que não se realizou — e que voltou com tudo em 2019.

Pois, agora, a fabricante de cases Olixar está apostando suas fichas nisso. Não apenas no fato de os futuros iPhones oferecem tal suporte, mas de a Apple lançar um novo Pencil criado com a nova linha de smartphones em mente. Por que? Bem, ela desenhou uma nova case com um espaço dedicado a um lápis de dimensões até então não comercializadas pela Maçã, como podemos ver na loja MobileFun.

Com base nas imagens (a de cima mostra uma case marrom, mas há também variações cinza espacial e prateada), esse suposto novo lápis seria menor e possivelmente mais leve, a fim de ser transportado com facilidade junto ao iPhone.

Vale comentar que, no passado, a Olixar “vazou” a imagem de uma case para iPad Pro com entrada USB-C — o que se provou correto, no fim das contas. Recentemente, ela também mostrou novas cases com um belo recorte quadrado a fim de abrigar as supostas três câmeras dos futuros aparelhos.

Por outro lado, como lembrou um leitor do MacRumors, a Olixar “pré-vendeu” cases para o “iPhone SE 2” em 2018 (como sabemos, o aparelho nunca foi lançado), o que rendeu uma boa quantidade de mídia para a empresa. Criar um render de uma case dessas e não colocá-la no mercado é algo barato e simples de se fazer, o que pode ser analisado como uma bela jogada de marketing.

Assim, fica o aviso de sempre: não leve o rumor como algo certeiro. 😉

via Cult of Mac