Após um vazamento e o início do período de testes antecipado do navegador Microsoft Edge, finalmente a gigante de Redmond liberou a primeira versão beta do seu browser multiplataforma para macOS e Windows.

Vale notar, no entanto, que não existem muitas diferenças entre a versão prévia e a beta do navegador, sendo a última apenas mais estável em ambos os sistemas operacionais.

Nessa versão, especificamente, a Microsoft implementou uma nova API de prevenção de rastreamento, além de extensões para a loja Microsoft Insider Addons e galerias de terceiros baseadas no Chromium, como a Chrome Web Store.

De acordo com a empresa, o Microsoft Edge foi desenvolvido para macOS com o intuito de “oferecer uma experiência semelhante à versão para Windows”, porém de maneira otimizada para se aproximar do estilo da plataforma da Maçã, como suporte à Touch Bar de MacBooks Pro e ao Modo Escuro, introduzido com o macOS Mojave.

Durante o período de testes antecipado, os usuários do macOS e do Windows baixaram o navegador mais de 1 milhão de vezes, e a Microsoft recebeu mais de 140 mil comentários sobre melhorias — fazendo com que a empresa também expandisse o seu programa de recompensas sobre falhas para as versões beta, oferecendo até US$15 mil por descobertas de vulnerabilidades de alto impacto.

A empresa de Redmond afirmou que o seu objetivo com o (re)lançamento do navegador Edge é criar um melhor ambiente na web (tanto em compatibilidade quanto em desempenho), garantindo ao mesmo tempo uma menor fragmentação para os desenvolvedores.

A versão beta do Microsoft Edge está disponível para download no site da Microsoft para usuários do macOS Yosemite 10.10 (ou posterior) e do Windows 7 em diante. Donos de iPhones e iPads também podem aproveitar dos recursos de sincronização com a versão mobile do navegador.

via MacRumors