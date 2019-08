Oitavas versões beta do iOS 13, do iPadOS 13 e do watchOS 6 estão agora disponíveis

A Apple continua atualizando as versões de testes dos seus mais novos sistemas operacionais. Praticamente uma semana após as sétimas , já estão entre nós as oitavas versões beta do iOS 13 (compilação 17A5572a ), do iPadOS 13 (mesma compilação), do watchOS 6 ( 17R5571a ).

O tvOS 13 beta 8 foi a novidade fora da lista — o macOS Catalina 10.15 beta 6 foi disponibilizado há alguns dias.

As oitavas versões beta supracitadas estão, até o momento, disponíveis apenas para desenvolvedores registrados no Apple Developer. As versões públicas do iOS/iPadOS 13 beta 8 deverão ser liberadas nos próximos dias no Apple Beta Software Program — e nós, claro, avisaremos de tudo por aqui.