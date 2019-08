Promoções do dia na App Store: Shortcuts for Mac, Fireworks Tap, Top Contacts e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores desta quarta-feira!

O Shortcuts for Mac, desenvolvido por Gregor Czempiel, é um utilitário com foco nas teclas de atalho do macOS.

Na barra de menus é possível aprender todos os comandos apresentados no app; a ideia dele é otimizar seu tempo destacando os atalhos mais importantes e úteis, separados por categorias.

Particularmente acho o que o próprio sistema apresenta o suficiente, mas se você acredita que o app pode otimizar seu tempo, aproveite a oferta. 😊

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$58 de desconto:

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😃