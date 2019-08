No início do ano, comentamos aqui sobre a (então) mais recente criação da fabricante de acessórios Yubico: um token de autenticação híbrido, com portas USB-C e Lightning para uso em todos os dispositivos da Apple (ou de outras empresas, também). À época, o dispositivo tinha data de lançamento indefinida, mas agora ele já está entre nós.

A quem não entende muito do assunto, o novo token YubiKey 5Ci serve para que você faça o login em diversos serviços digitais por meio de uma autenticação de dois fatores física. Isto é, para comprovar sua identidade, você precisa necessariamente espetar o acessório no dispositivo em questão — ao contrário da autenticação de dois fatores tradicional, que funciona geralmente com o envio de um código via SMS ou algum outro meio digital, considerado menos seguro.

É aqui que entra a conveniência do novo dispositivo: como ele conta com dois conectores, você pode usá-lo em uma enorme gama de dispositivos. A ponta Lightning pode ser usada em iPhones, iPads e iPods touch, enquanto o conector USB-C pode ser usado em Macs recentes, além de computadores Windows e dispositivos Android compatíveis — por enquanto, não há compatibilidade com os iPads Pro, mas a Yubico está trabalhando para resolver isso o quanto antes.

O YubiKey 5Ci suporta quase todos os protocolos de autenticação, como o FIDO, o IDO2/WebAuthn, o OTP, o PIV e o OpenPGP. No lançamento, o dispositivo poderá ser usado com aplicativos e serviços como 1Password, Dashline, LastPass, Okata e Idaptive; utilizando o navegador Brave para iOS, é possível fazer o login seguro em sites como GitHub, Twitter e Bitbucket. Outras plataformas importantes, como Dropbox, serão incluídas em breve.

O acessório já pode ser adquirido no site da fabricante por US$70.

via AppleInsider