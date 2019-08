A Apple lançou nesta semana, oficialmente, o seu novo cartão de crédito em parceria com o banco Goldman Sachs para todos os usuários nos Estados Unidos. Naturalmente, a Maçã almeja que o maior número de clientes possíveis solicite o cartão, e a melhor maneira de fazer com que as pessoas conheçam ou mesmo se interessem pelo Apple Card é… divulgando-o!

Pensando nisso, a gigante de Cupertino está adotando diversos métodos de publicidade para o seu cartão nos EUA, alguns deles através de sua própria plataforma, entre os quais um novo banner foi adicionado ao topo da tela de início do app Wallet, permitindo que os usuários possam começar a usar o cartão em questão de minutos”, como diz a divulgação.

A Apple também começou a promover o cartão na App Store, tanto no iPhone quanto no iPad, incluindo a publicação de um editorial na loja de apps do tablet:





Além das lojas virtuais, a Maçã também está espalhando a divulgação do Apple Card por todo o território americano nos seus pontos físicos, onde a companhia tem instalado placas que mostram: “O Apple Card chegou. Receba 3% de Daily Cash em compras na Apple com o Apple Card”.

Não bastasse todas as vias de divulgação supracitadas, a companhia também criou um perfil no Twitter dedicado ao Apple Card, no qual a companhia publicou, até então, apenas um pequeno dado informativo sobre o novo serviço, já que para suporte os clientes do Apple Card devem recorrer ao perfil @AppleSupport.

It lives in the Wallet app. And in your wallet.

Learn more about Apple Card at https://t.co/py9EN04GiQ.

For support-related questions, contact @AppleSupport. — Apple Card (@AppleCard) August 20, 2019 Ele mora no app Wallet. E na sua carteira.

Saiba mais sobre o Apple Card em apple.co/AppleCard.

Para perguntas relacionadas a suporte, entre em contato com @ AppleSupport.

Armazenamento do cartão físico

A famigerada versão física do Apple Card pode ser feita de titânio, mas isso não significa que o cartão seja resistente a qualquer coisa. Nesse sentido, a companhia publicou uma nova página de suporte ensinando como limpar e armazenar corretamente o cartão.

De fato, o Apple Card é bastante bonito, mas toda a sua elegância pode literalmente desaparecer com o tempo caso ele fique em contato com certos superfícies e materiais rígidos que possam riscá-lo. Curiosamente, certos tecidos, como couro e jeans, podem descolorir permanentemente o acabamento branco do cartão, que é obtido por meio um processo de revestimento de várias camadas.

Por fim, o Apple Card não deve ser armazenado ou colocado perto de ímãs, já que por ser um cartão com tarja magnética (na parte de trás), esse componente poderá desmagnetizar.

via 9to5Mac, AppleInsider