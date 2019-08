Intel apresenta novos processadores “Comet Lake” de 10ª geração para notebooks

Tentar entender a lógica da Intel com seus processadores é a mesma coisa que tentar aprender matemática avançada: quando você acha que está começando a pegar o espírito da coisa, surge uma nova letra estranha ou palavra ininteligível para embaralhar tudo que você (achava que) sabia. Pois bem — aconteceu de novo.

A gigante dos processadores anunciou recentemente uma nova linha de chips de décima geração, dentro da família “Comet Lake”. As novas CPUs são direcionadas para notebooks e trazem opções dentro das linhas i3, i5 e i7, com várias opções de configuração e recursos adicionais, como chips gráficos embutidos.

A coisa começa a ficar confusa quando você percebe que, apesar de serem chips de 10ª geração, os novos processadores ainda são fabricados com arquitetura de 14 nanômetros. Como vocês devem se lembrar, a Intel lançou há algumas semanas seus primeiros chips de 10 nanômetros, mais avançados — eles também são da 10ª geração, porém da família “Ice Lake”.

Dentre os 8 processadores lançados na nova leva, temos 4 do tipo “U” (potência ultrabaixa), direcionados a ultrabooks e outras máquinas compactas, e 4 do tipo “Y” (consumo de energia extremamente baixo), menos potentes e direcionados a máquinas de entrada, como Chromebooks, e dispositivos 2-em-1.

Algumas novidades são notáveis nesse apanhado de lançamentos: temos o primeiro chip Core i7 de tipo “U” com 6 núcleos e 12 threads: trata-se do i7-10710U, que conta com clock base de 1,1GHz, turbo de 4,7GHz (em núcleo único) ou 3,9GHz (em todos os núcleos). Os chips de tipo “U” também são os primeiros da família a suportar RAM do tipo LPDDR4x.

Confiram as especificações dos recém-chegados:

Desses, é possível que vejamos alguns dos chips de tipo “U” em futuros MacBooks Air ou Pro de 13 polegadas — embora seja mais provável que a Apple opte por adotar os chips “Ice Lake”, de 10nm. A Intel afirma que seus novos processadores começarão a aparecer no mercado em máquinas no período natalino, mas em relação à Maçã, como de costume, teremos de aguardar para ver.

via The Verge