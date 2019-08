Livro “Designed by Apple in California” começa a sumir das lojas

Se você chegou agora ao mundo Apple, não deve nem saber que a empresa, em 2016, lançou um livro. Sim, livro!

O livro “Designed by Apple in California” cobre todos os principais produtos da Maçã lançados desde 1998, com o primeiro iMac, até o Apple Pencil em 2015. Ele também “documenta os materiais e as técnicas usados pelo time de design da Apple durante duas décadas de inovação”.

Na época, foi bastante comentado que o livro — o qual resume 20 anos de história da Apple em 450 fotos capturadas por Andrew Zuckerman — seria uma homenagem a Steve Jobs. Com a saída de Jony Ive (chefão de design da empresa) no fim do ano, contudo, ele também não deixa de ser um portfólio do designer com basicamente tudo que ele ajudou a criar.

Mas por que o assunto voltou à tona? Bem, como disse, o livro é vendido nos Estados Unidos e em muitos outros países desde o fim 2016 — no Brasil, ele aterrissou no começo de 2017. Agora, contudo, ele sumiu da Apple Online Store americana, como informou o 9to5Mac.

A página no site da Apple dedicada a ele ainda existe, mas o link para compra na Apple Online Store, não. Ainda segundo o site, a remoção vem após um longo período de indisponibilidade do livro nos EUA. Agora, tudo leva a crer que a Apple não tem mais planos de abastecer o estoque — é possível que ela tenha imprimido um certo número de livros e, desde então, eles tenham terminado.

Ele ainda está disponível em alguns outros países como Brasil, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, etc. Na Austrália e no Canadá, por exemplo, ele já está esgotado.

Se você pensou em comprar e ainda não o fez, é melhor correr. São dois tamanhos disponíveis: 26×32,4cm (por R$899 em até 12x) ou 33×41,3cm (por R$1.299 em até 12x).

O preço é salgado, mas nos EUA o patamar estava basicamente igual, já que lá eles custavam respectivamente US$200 e US$300 — ou seja, mesmo preço brasileiro levando em conta os 10% oferecidos para compras à vista.