Pin it

Você vai ocupar duas portas do seu computador, entretanto

Conte com a Satechi para apresentar soluções criativas e úteis para produtos do ecossistema da Apple. As mais recentes criações da fabricante são direcionadas a donos de MacBooks Pro/Air ou Macs mini recentes: trata-se de dois adaptadores que permitem a transmissão de vídeo 4K para até dois monitores HDMI simultaneamente a até 60Hz.

São dois modelos: o Dual HDMI Adapter traz somente as duas portas HDMI e uma porta USB-C para carregamento a até 60W. O Dual Multimedia Adapter, por sua vez, é um hub completo: além das conexões acima, ele traz conexão Ethernet, duas portas USB-A 3.0 e entradas para cartões SD e MicroSD.





Há um detalhe: enquanto o Dual HDMI Adapter é capaz de transmitir vídeo em 4K a 60Hz para dois monitores simultaneamente, o Dual Multimedia Adapter limita a transmissão do segundo monitor a 30Hz — é o preço que se paga por um leque maior de conexões. Além disso, é bom notar que ambos os adaptadores conectam-se a duas portas USB-C do seu Mac — então, dependendo do modelo, você poderá ter todas as suas conexões ocupadas pelo acessório.

Os adaptadores já estão disponíveis para venda no site da fabricante por US$65 (Dual HDMI Adapter) e US$110 (Dual Multimedia Adapter). Digitando o código DUALDISPLAY na compra de qualquer um dos dois até o dia 3/9, a Satechi oferece 20% de desconto no valor de compra deles. 😉

Native Union

A Native Union, por sua vez, apresentou uma nova versão do Key Cable — um cabo que pode ser facilmente preso ao seu molho de chaves e servir como um chaveiro estiloso. A nova versão do acessório é a primeira USB-C para Lightning — anteriormente, ele estava disponível somente em um modelo USB-A para Lightning.

O novo Key Cable tem, como antes, certificado MFi e um cabo revestido com fibra de nylon reforçado com Kevlar, para resistência máxima. Ele é capaz de transmitir energia a 2.4A para carregar seus dispositivos em velocidade máxima — dependendo do adaptador de tomada que você usar, claro.

O acessório está à venda no site da Native Union por US$35. Vale notar que eles lançaram, também, uma versão USB-C para Lightning do Belt Cable, um cabo “tradicional” com o mesmo revestimento em nylon (e uma bela presilha em couro para transporte) — ele está saindo por US$30.

via MacRumors, 9to5Mac